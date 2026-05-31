الذهب سيرتفع قريبًا.. الشعبة: السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع

كتب : حسن مرسي

10:53 م 31/05/2026

سعر الذهب

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن شراء الذهب من مصادر موثوقة يعد أمرًا ضروريًا، محذرًا من التعامل مع أشخاص غير معروفين أو صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يمثله ذلك من مخاطر.

وأضاف ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز المشكلات في سوق الذهب تتمثل في شراء المستهلكين من أفراد غير معتمدين بدلًا من الشراء من محال رسمية.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن التاجر لديه القدرة على اكتشاف الذهب المغشوش أو غير المطابق للمواصفات، ودور التجار الأساسي هو الفحص والتأكد من سلامة المشغولات قبل البيع.

وتابع أن "أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ميقلقش في بطنة بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما اللي يشتري من مصادر غير معروفة هو اللي يقلق".

وشدد المهندس هاني ميلاد على أن هناك أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، مما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، كما أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع، متوقعًا حدوث موجة ارتفاع جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد انتهاء الأزمة العالمية الراهنة وعودة الأسعار للارتفاع مجددًا.

