قال الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت هذا العام إجراءات أكثر حزمًا لضبط منظومة الامتحانات، موضحًا أن كل إدارة تعليمية تضم مجمع مدارس يحتوي على كافة اللجان الامتحانية، بما يتيح إحكام السيطرة على حرم اللجان وتسهيل عملية المتابعة والتفتيش المفاجئ.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "من ماسبيرو" عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة قامت بتحديث منظومة الكاميرات داخل اللجان، إلى جانب إجراءات جديدة للكشف عن محاولات التحايل باستخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تختلف عن الأعوام السابقة وتستهدف منع كافة أشكال الغش.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت حزمة من الإجراءات غير المعلنة لكشف أي محاولات غش إلكتروني داخل اللجان، مؤكدًا أن الطلاب الذين يتم ضبطهم في مثل هذه الحالات قد تصل عقوبتهم إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين، داعيًا الطلاب إلى الابتعاد عن أي محاولات للتحايل.

وتابع أن عدد المجمعات الامتحانية على مستوى الجمهورية يبلغ 613 مجمعًا، تضم 2032 لجنة، فيما يبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام أكثر من 921 ألف طالب، موضحًا أن الوزارة أصدرت فيديو توعوي يشرح للطلاب أسلوب الإجابة على البابل شيت وكراسة الأسئلة المقالية.

وشدد متحدث التعليم، على أن الوزارة تدمج كافة الجهود الممكنة لضبط أداء المنظومة الامتحانية بشكل كامل، مؤكدًا أن الإجراءات تشمل متابعة دقيقة من فرق التفتيش المفاجئ، إلى جانب الرقابة الإلكترونية، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء منضبطة وشفافة.

وأكد زلطة أن ما يُعرف اصطلاحًا بـ"لجان الأكابر" لم يعد له وجود، موضحًا أن الوزير يتابع بنفسه كافة الإجراءات لضمان إحكام السيطرة على جميع اللجان في مختلف المحافظات، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.