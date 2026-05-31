كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد عن التشكيل المثالي للنسخة المنتهية لعام 2025-2026.



وسيطر لاعبو نادي باريس سان جيرمان على التشكيل المثالي لدوري الأبطال، وذلك بعدما خطف الفريق اللقب الثاني على التوالي عقب فوزه على آرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب بوشكاش أرينا.

التشكيل المثالي لدوري الأبطال



وضم التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 كلاً من:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا "آرسنال".

في خط الدفاع: نونو مينديز"باريس سان جيرمان" - جابرييل ماجالايس "آرسنال" - ماركينيوس "باريس سان جيرمان" - ماركوس يورينتي "أتلتيكو مدريد".

في خط الوسط: فيتينيا "باريس سان جيرمان" - ديكلان رايس "آرسنال"- خفيتشا كفاراتسخيليا "باريس سان جيرمان" - مايكل أوليسي "بايرن ميونخ".

في خط الهجوم: هاري كين "بايرن ميونخ" - عثمان ديمبيلي "باريس سان جيرمان".

