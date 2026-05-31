مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

4 1
16:00

الأردن

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
21:45

فنلندا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

بترو دي لواندا

37 42
19:00

نادي تايجرز

استحواذ باريسي.. التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026

كتب : نهي خورشيد

07:52 م 31/05/2026
    احتفالات باريس سان جيرمان (3) (1) (1)
    احتفالات باريس سان جيرمان (4) (1)
    احتفالات باريس سان جيرمان (2) (1) (1)
    احتفالات باريس سان جيرمان (1) (1) (1)
    احتفالات باريس سان جيرمان (6) (1)
    احتفالات باريس سان جيرمان (7) (1)
    باريس سان جيرمان وأرسنال (7) (1)

كشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد عن التشكيل المثالي للنسخة المنتهية لعام 2025-2026.


وسيطر لاعبو نادي باريس سان جيرمان على التشكيل المثالي لدوري الأبطال، وذلك بعدما خطف الفريق اللقب الثاني على التوالي عقب فوزه على آرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب بوشكاش أرينا.

التشكيل المثالي لدوري الأبطال

وضم التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 كلاً من:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا "آرسنال".

في خط الدفاع: نونو مينديز"باريس سان جيرمان" - جابرييل ماجالايس "آرسنال" - ماركينيوس "باريس سان جيرمان" - ماركوس يورينتي "أتلتيكو مدريد".

في خط الوسط: فيتينيا "باريس سان جيرمان" - ديكلان رايس "آرسنال"- خفيتشا كفاراتسخيليا "باريس سان جيرمان" - مايكل أوليسي "بايرن ميونخ".

في خط الهجوم: هاري كين "بايرن ميونخ" - عثمان ديمبيلي "باريس سان جيرمان".

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا آرسنال أتلتيكو مدريد

"مقصرتش والله يا أبويا".. حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (صور)
أول تعليق من جابرييل بعد إهدار ركلة الترجيح أمام باريس سان جيرمان
محمود سعد يشارك في انطلاقة برنامج "من ماسبيرو" على شاشة الأولى
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار وشبورة على هذه المناطق
