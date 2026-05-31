تشهد بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تطبيق مشروع طبي مبتكر للحفاظ على سلامة الجماهير داخل الملاعب المستضيفة لمباريات العرس العالمي.

تفاصيل المشروع الطبي لكأس العالم 2026



ويتمثل المشروع في توفير طائرات مسيرة "درونات" مجهزة بمعدات طبية في كل ملاعب البطولة من أجل المساهمة في إنقاذ الأرواح خلال حالات الطوارئ، إذ ستعمل كـ مستجيبين أوائل للحوادث الطبية داخل المدرجات.



وستكون الطائرات مزودة بأجهزة إزالة الرجفان القلبي وحقن الإبينفرين، بالإضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية لتوفير المساعدة العاجلة للمشجعين الذين يتعرضون لأزمات صحية أثناء المباريات.



وتمتلك هذه الطائرات القدرة على الوصول بسرعة إلى مواقع محددة داخل الملاعب، كما ستحمل أجهزة اتصال لاسلكية تتيح للأشخاص الموجودين بالقرب من المصاب التواصل مباشرة مع الفرق الطبية المدربة إلى حين وصولها إلى مكان الحادث.



وجاء هذا القرار في ظل تزايد حالات إيقاف المباريات بشكل مؤقت خلال السنوات الأخيرة بسبب تعرض بعض الجماهير لأزمات صحية في المدرجات، إذ من المنتظر أن تساهم الطائرات المسيرة في تسريع عمليات الاستجابة وتقليل الوقت اللازم لتقديم الرعاية الطبية، إلى جانب الحد من تعطيل سير المباريات.



وتتولى شركة موتورولا سولوشنز مسؤولية الجانب الأمني والتقني المتعلق بالمشروع، من خلال استخدام طائرات Guardian القادرة على حمل معدات يصل وزنها إلى 10 أرطال، مما يسمح بنقل المستلزمات الطبية الضرورية إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها بسرعة.

موعد انطلاق كأس العالم

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتي 19 يوليو، وذلك بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة الأشهر عالمياً.

إقرأ أيضاً:

قبل رحيله إلى أوروبا.. الأهلي يحسم ملف بلال عطية





بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم



