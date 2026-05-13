بعد التعادل مع النصر.. ماذا يحتاج الهلال للتتويج بالدوري السعودي؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:44 ص 13/05/2026 تعديل في 12:52 ص
  النصر والهلال
ارتفعت حظوظ الهلال في المنافسة على لقب الدوري السعودي، بعد تعادله أمام النصر بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ورغم صعوبة موقف الهلال، إلا أن التعادل أبقى على آماله قائمة حتى الجولات الأخيرة من البطولة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

ويتبقى للنصر مباراة واحدة أمام ضمك، في حين يخوض الهلال مواجهتين أمام نيوم والفيحاء.

سيناريوهات تتويج الهلال بالدوري السعودى

في حال فوز النصر على ضمك، سيرفع رصيده إلى 86 نقطة ويحسم لقب الدوري رسميًا دون النظر لنتائج الهلال.

أما إذا تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة، مع فوز الهلال في مباراتيه المتبقيتين، سيتوج الهلال بلقب الدوري السعودي.

وفي المقابل، فإن تعثر الهلال في أي مباراة مقبلة يعني تتويج النصر رسميًا باللقب.

