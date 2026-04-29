مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"غيابات مؤثرة للعميد".. اتحاد جدة بالقوة الضاربة أمام التعاون في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

06:48 م 29/04/2026

اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026.


موعد ومكان مواجهة الاتحاد والتعاون

ويحل الاتحاد ضيفاً على نظيره التعاون على ملعب "التعاون أرينا" بمدينة بريدة، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة التعاون


وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:


في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

في خط الدفاع: كارلو سيميتش – أحمد شراحيلي – حسن كادش – ماريو ميتاي

في خط الوسط: فابينيو تافاريس – عوض الناشري – حسام عوار

في خط الهجوم: روجر فيرنانديز – ستيفن بيرجوين – يوسف النصيري


ويفتقد الاتحاد خلال هذه المباراة عدد كبير من نجومه، إذ يغيب كلاً من الفرنسي موسى ديابي والبرتغالي دانيلو بيريرا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبود لأسباب انضباطية.


ترتيب الفريقين قبل المباراة

وعلى صعيد جدول الترتيب، يدخل التعاون اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 45 نقطة.

إقرأ أيضاً:

عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة

بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتحاد جدة التعاون دوري روشن تشكيل اتحاد جدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
أخبار المحافظات

اتفاقات المسكن والحقوق المالية تدخل لأول مرة في عقد الزواج رسميًا.. ما
أخبار مصر

مسؤول أمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت نحو 25 مليار دولار حتى الآن
شئون عربية و دولية

وزير العدل: استحداث إدارة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة في القانون الجديد
أخبار مصر

أعراضها متشابهة.. خريطة الفيروسات التنفسية المنتشرة بمصر وطرق الوقاية
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"