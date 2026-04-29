أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026.



موعد ومكان مواجهة الاتحاد والتعاون

ويحل الاتحاد ضيفاً على نظيره التعاون على ملعب "التعاون أرينا" بمدينة بريدة، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة التعاون



وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:



في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

في خط الدفاع: كارلو سيميتش – أحمد شراحيلي – حسن كادش – ماريو ميتاي

في خط الوسط: فابينيو تافاريس – عوض الناشري – حسام عوار

في خط الهجوم: روجر فيرنانديز – ستيفن بيرجوين – يوسف النصيري



ويفتقد الاتحاد خلال هذه المباراة عدد كبير من نجومه، إذ يغيب كلاً من الفرنسي موسى ديابي والبرتغالي دانيلو بيريرا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبود لأسباب انضباطية.



ترتيب الفريقين قبل المباراة

وعلى صعيد جدول الترتيب، يدخل التعاون اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 45 نقطة.

