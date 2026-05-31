تقارير سعودية تكشف موقف محمد صلاح من الانتقال إلى دوري روشن

كشفت تقارير صحيفة سعودية عن تأجيل الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق حسم مستقبله الكروي إلى ما بعد مشاركته مع الفراعنة في منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقاً لصحيفة الرياضية السعودية فإن صلاح لا يرغب في التسرع بشأن وجهته المقبلة، إذ يفضل التركيز بشكل كامل على مشاركته المرتقبة مع منتخب مصر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن النادي الذي سيمثله خلال المرحلة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يحظى باهتمام من عدة أندية، أبرزها أندية في دوري روشن السعودي إلى جانب عروض أخرى من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بجانب اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بضمه.

وأوضح أن أحد مسؤولي دوري روشن أجروا بالفعل مفاوضات مع صلاح خلال الفترة الماضية دون الكشف عن هوية النادي الذي يسعى للحصول على خدماته، مؤكداً أن الاتصالات لا تزال قائمة حتى الآن.

وأضاف المصدر أن العرض السعودي الحالي أقل من الناحية المالية عن العرض الذي تلقاه اللاعب في العام الماضي.

وأكدت الصحيفة أن الجوانب المالية تمثل أحد العناصر المهمة في قرار صلاح، إلى جانب مدة العقد والمشروع الرياضي الذي سيقدمه النادي الراغب في التعاقد معه، إذ يشترط اللاعب الانضمام إلى فريق قادر على المنافسة على البطولات والألقاب.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وكان صلاح أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة التعاقدية قبل موعد انتهائها الأصلي في صيف 2027.

أرقام محمد صلاح مع الريدز

ومنذ انتقاله إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، حقق النجم المصري العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين موسمي 2019-2020 و2024-2025، إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، كما سجل 257 هدفاً بقميص الريدز ليصبح أحد أبرز أساطير النادي عبر تاريخه.

