شهدت قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، انتهت بوفاة سيدة متأثرة بإصابتها بحروق بالغة، عقب خلافات مع أحد جيرانها تطورت إلى اعتداء مروع، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

بلاغ رسمي وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارًا من مستشفى الإبراهيمية المركزي، يفيد بوصول سيدة تُدعى "سماح. أ" تبلغ من العمر 44 عامًا، مصابة بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من الجسد.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع الواقعة لبدء الفحص وسماع أقوال الشهود.

تحريات تكشف تطور الخلاف إلى جريمة

كشفت التحريات الأولية وجود خلافات سابقة بين المجني عليها وأحد جيرانها، تطورت خلال الفترة الأخيرة إلى مشادة، انتهت بقيام المتهم بسكب مادة مشتعلة على جسدها وإشعال النيران، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة.

محاولة إنقاذ الضحية ووفاتها

جرى نقل المصابة إلى مستشفى حروق ههيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعت لمحاولات مكثفة لإنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، لتتحول الواقعة من إصابة إلى قضية وفاة.

ضبط المتهم والتحقيقات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.