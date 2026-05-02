واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضغطه على صدارة دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مضيفه الحزم بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

أهداف مباراة الهلال والحزم

وافتتح النجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل مبكراً في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال سيطرته على المباراة، إذ نجح البديل البرازيلي ماركوس ليوناردو في إضافة الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق، قبل أن يختتم روبن نيفيز الثلاثية من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ترتيب الفريقين عقب اللقاء

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع المتصدر النصر إلى 5 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد الحزم عند 38 نقطة في المركز التاسع، بعد تلقيه الخسارة الثالثة عشرة له هذا الموسم.

إقرأ أيضاً:

بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟



