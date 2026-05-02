مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويواصل مطاردة النصر بدوري روشن

كتب : نهي خورشيد

11:19 م 02/05/2026

الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويواصل مطاردة النصر بدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضغطه على صدارة دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مضيفه الحزم بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

أهداف مباراة الهلال والحزم

وافتتح النجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل مبكراً في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال سيطرته على المباراة، إذ نجح البديل البرازيلي ماركوس ليوناردو في إضافة الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق، قبل أن يختتم روبن نيفيز الثلاثية من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ترتيب الفريقين عقب اللقاء

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع المتصدر النصر إلى 5 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد الحزم عند 38 نقطة في المركز التاسع، بعد تلقيه الخسارة الثالثة عشرة له هذا الموسم.

إقرأ أيضاً:

بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال الحزم دوري روشن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
أول رد للفنان تامر عبدالمنعم بعد قرار "الإعلاميين" بإيقافه
أخبار مصر

أول رد للفنان تامر عبدالمنعم بعد قرار "الإعلاميين" بإيقافه

منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟
القبض على محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
حوادث وقضايا

القبض على محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
أخبار مصر

زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القبض على محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة