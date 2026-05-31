دخل نادي برشلونة في مفاوضات جادة للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن إدارة برشلونة تقدمت بعرض رسمي إلى أتلتيكو مدريد من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو.

وأشار رومانو إلى أن العرض المقدم من النادي الكتالوني يتضمن مبلغًا ماليًا ثابتا بالكامل، دون أي متغيرات أو مكافآت إضافية، كما لا يشمل إدراج أي لاعب ضمن الصفقة.

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الأنباء المتداولة حول العرض المقدم لضم المهاجم الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عقد اجتماعًا مع فرناندو هيدالغو، وكيل أعمال جوليان ألفاريز، في إطار التحركات الجارية لحسم الصفقة.

وأشارت إلى أن ألفاريز، المرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، يرحب بخوض تجربة جديدة بعيدًا عن ناديه الحالي، ويضع الانتقال إلى برشلونة على رأس أولوياته، رغم اهتمام عدة أندية أوروبية أخرى بضمه، أبرزها باريس سان جيرمان وأرسنال.