مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

كاب فيردي

3 0
18:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
21:45

فنلندا

مباريات ودية - منتخبات

التشيك

2 1
17:00

كوسوفو

جميع المباريات

إعلان

100 مليون يورو .. برشلونة يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

كتب : محمد عبد السلام

05:45 م 31/05/2026

لاعبي برشلونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل نادي برشلونة في مفاوضات جادة للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن إدارة برشلونة تقدمت بعرض رسمي إلى أتلتيكو مدريد من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو.

وأشار رومانو إلى أن العرض المقدم من النادي الكتالوني يتضمن مبلغًا ماليًا ثابتا بالكامل، دون أي متغيرات أو مكافآت إضافية، كما لا يشمل إدراج أي لاعب ضمن الصفقة.

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الأنباء المتداولة حول العرض المقدم لضم المهاجم الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عقد اجتماعًا مع فرناندو هيدالغو، وكيل أعمال جوليان ألفاريز، في إطار التحركات الجارية لحسم الصفقة.

وأشارت إلى أن ألفاريز، المرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، يرحب بخوض تجربة جديدة بعيدًا عن ناديه الحالي، ويضع الانتقال إلى برشلونة على رأس أولوياته، رغم اهتمام عدة أندية أوروبية أخرى بضمه، أبرزها باريس سان جيرمان وأرسنال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أتلتيكو مدريد برشلونة ألفاريز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. ماذا يحدث لجسمك بعد ترك آخر سيجارة؟
نصائح طبية

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. ماذا يحدث لجسمك بعد ترك آخر سيجارة؟
السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في اتصال هاتفي
أخبار مصر

السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في اتصال هاتفي
"مقصرتش والله يا أبويا".. حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

"مقصرتش والله يا أبويا".. حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (صور)
بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
زووم

بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار وشبورة على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار وشبورة على هذه المناطق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026