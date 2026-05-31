مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

4 1
16:00

الأردن

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
21:45

فنلندا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

بترو دي لواندا

37 42
19:00

نادي تايجرز

رسمياً.. بيتكوفيتش يعلن قائمة الجزائر النهائية لكأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

05:59 م 31/05/2026
    فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (4)
    فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (2)
    فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (1)
    فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (3)
    فلاديمير بيتكوفيتش

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لـ محاربي الصحراء استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.


ويتبقى 11 يوماً فقط على انطلاق البطولة العالمية، إذ استقر الجهاز الفني على القائمة التي ستخوض منافسات المونديال بقيادة النجم رياض محرز قائد المنتخب الجزائري.


قائمة الجزائر للمونديال


وضمت قائمة الجزائر النهائية كلاً من:


في حراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين ماستيل، عبد اللطيف رمضان.


وفي خط الدفاع: رفيق بلغالي، سمير شرقي، ريان آيت نوري، جوان حجام، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، زين الدين بلعيد، أشرف عبادة، محمد أمين توجاي.


أما خط الوسط فيضم: نبيل بن طالب، هشام بوداوي، حسام عوار، فارس شايبي، إبراهيم مازة، ياسين تيطراوي، رامز زروقي.


وفي خط الهجوم: محمد أمين عمورة، نذير بن بوعلي، عادل بولبينة، فارس جدجميس، أمين جويري، أنيس حاج موسى، رياض محرز.


مجموعة الجزائر في كأس العالم


والجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا.

بفيديو يهاجم الشرطة.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة أبنوب بأسيوط
اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. ماذا يحدث لجسمك بعد ترك آخر سيجارة؟
محمود سعد يشارك في انطلاقة برنامج "من ماسبيرو" على شاشة الأولى
حريق هائل يلتهم سوبر ماركت في كرموز بالإسكندرية (صور)
سي بي إس: إصابة 7 جنود أمريكيين ومتعاقدين بهجوم إيراني على قاعدة كويتية
