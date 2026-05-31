أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لـ محاربي الصحراء استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.



ويتبقى 11 يوماً فقط على انطلاق البطولة العالمية، إذ استقر الجهاز الفني على القائمة التي ستخوض منافسات المونديال بقيادة النجم رياض محرز قائد المنتخب الجزائري.



قائمة الجزائر للمونديال



وضمت قائمة الجزائر النهائية كلاً من:



في حراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين ماستيل، عبد اللطيف رمضان.



وفي خط الدفاع: رفيق بلغالي، سمير شرقي، ريان آيت نوري، جوان حجام، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، زين الدين بلعيد، أشرف عبادة، محمد أمين توجاي.



أما خط الوسط فيضم: نبيل بن طالب، هشام بوداوي، حسام عوار، فارس شايبي، إبراهيم مازة، ياسين تيطراوي، رامز زروقي.



وفي خط الهجوم: محمد أمين عمورة، نذير بن بوعلي، عادل بولبينة، فارس جدجميس، أمين جويري، أنيس حاج موسى، رياض محرز.



مجموعة الجزائر في كأس العالم



والجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا.

