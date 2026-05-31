أول تعليق من رئيس ريال مدريد على تجديد عقد فينيسيوس

كتب : محمد عبد السلام

04:34 م 31/05/2026

فلورنتينو بيريز

كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، موقفه من ملف تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل الأنباء المتداولة حول مستقبله مع الفريق.

ويمتد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى صيف عام 2027، ما يمنح النادي الإسباني الوقت الكافي لحسم ملف استمراره خلال الفترة المقبلة.

تصريحات بيريز رئيس نادي ريال مدريد

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، قال بيريز: "ما زال هناك وقت للحديث عن تجديد عقد فينيسيوس، وأتمنى أن يستمر معنا طوال مسيرته".

وأضاف: "فينيسيوس لعب دورًا مهمًا في تتويج ريال مدريد بآخر لقبين لدوري أبطال أوروبا، كما أن علاقته بالنادي قوية للغاية".

واختتم رئيس ريال مدريد تصريحاته قائلًا: "من لا يحب فينيسيوس؟ فقط من لا يشجع ريال مدريد".

وكان فينيسيوس جونيور قد أكد في وقت سابق أنه لا يفكر حاليًا في مسألة تجديد عقده، مشيرًا إلى أنه لا يستعجل اتخاذ أي خطوة في هذا الملف.

فلورنتينو بيريز فينيسيوس جونيور ريال مدريد

من بينهم أحمد سعد ومحمد رمضان.. إطلالات أثارت الجدل بين نجوم الفن
