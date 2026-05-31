وجه جابرييل، مدافع آرسنال، رسالة إلى جماهير فريقه عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، مساء السبت.

وقد توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما حسم المواجهة أمام آرسنال بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وكان جابرييل قد أهدر الركلة الترجيحية الأخيرة لآرسنال، والتي منحت الفريق الفرنسي لقب البطولة، ليجد نفسه في موقف صعب أمام جماهير "الجانرز" بعد نهاية اللقاء.

رسالة جابرييل لجمهور أرسنال

ونشر مدافع آرسنال رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعرب خلالها عن حزنه لخسارة اللقب، مؤكدًا في الوقت نفسه فخره بما قدمه الفريق خلال الموسم.

وقال جابرييل: "الأمر مؤلم، لكنني فخور بهذا الفريق وبكل ما حققناه معًا هذا الموسم".

وأضاف: "شكرًا لجماهيرنا الرائعة على دعمكم المستمر طوال الموسم. أنتم تستحقون الاحتفال بما قدمناه والاستمتاع بهذه الرحلة، وأراكم في الموسم المقبل".

ارقام جابرييل مع أرسنال الموسم الحالي

وشارك جابرييل مع آرسنال خلال الموسم الحالي في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالهما 4 أهداف، إلى جانب تقديم 5 تمريرات حاسمة.