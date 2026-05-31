أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إطلاق حملة بيطرية وتوعوية شاملة بنجع الجبل التابع لمركز جهينة، وذلك في إطار الاستجابة السريعة لواقعة العقر الجماعي التي شهدتها القرية وأسفرت عن إصابة 6 مواطنين.

تحرك عاجل في سوهاج بعد واقعة عقر جماعي

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تحركت بشكل فوري للتعامل مع تداعيات الواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، والحد من تكرار مثل هذه الحوادث داخل القرى والمراكز.

ندوات توعية لحماية المواطنين والأطفال

وأوضح أن خطة التحرك لا تقتصر على الجانب الميداني فقط، بل تشمل تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية في قرى مركز جهينة، بهدف رفع وعي المواطنين، وخاصة الأطفال، بطرق الوقاية من عقر الكلاب وكيفية التعامل معها بشكل آمن في الشوارع.

وأشار إلى أن هذه الندوات ستتضمن إرشادات عملية للسلوكيات الصحيحة التي تساعد على تجنب التعرض لهجمات الكلاب الضالة أو الإصابات الناتجة عنها.

رفع جاهزية المستشفيات وتوفير الأمصال

وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مع التأكد من توافر الأمصال المضادة لمرض السعار بشكل دائم، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

خطة بيطرية لمواجهة الكلاب الضالة

ومن جانبه، أوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية تنفذ خطة عمل تستهدف بؤر انتشار الكلاب الضالة بعدد من مراكز وقرى المحافظة، باستخدام أساليب علمية حديثة تتوافق مع توجهات الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الإجراءات البيطرية المعتمدة.

منظومة متكاملة لتعزيز السلامة العامة

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة تتبناها محافظة سوهاج لتعزيز السلامة العامة والتعامل السريع مع الشكاوى والبلاغات، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين والحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة.