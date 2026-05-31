اعتاد عدد من نجوم الفن على إثارة الجدل بإطلالاتهم المختلفة، سواء خلال الحفلات الغنائية أو جلسات التصوير، والتي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتثير تفاعلا واسعا بين الجمهور.



أحمد سعد

أثار الفنان أحمد سعد الجدل خلال الأيام الماضية بعد ظهوره بعدة إطلالات غير معتادة، تعرض بسببها لانتقادات واسعة من الجمهور، وذلك خلال حفليه في الإسكندرية والغردقة تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وظهر أحمد سعد في أحدث حفلاته بإطلالة جديدة، حيث وضع إكسسوارا في لحيته، واعتمد ملابس كاجوال باللون الأسود، بينما ظهر في حفل آخر بإطلالة مختلفة اعتمد فيها على ألوان متنوعة.

محمد رمضان

الفنان محمد رمضان يشتهر بإطلالاته المثيرة للجدل، سواء في حفلاته الغنائية أو جلسات التصوير التي يشاركها مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان في إحدى إطلالاته بقميص مفتوح، بينما ظهر في مناسبة أخرى ببدلة حمراء نسقها مع توب أبيض، ما أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين.

مروان بابلو

يحرص مطرب الراب مروان بابلو على مشاركة جمهوره صوره عبر حسابه على "إنستجرام"، ويظهر في كثير من الأحيان بإطلالات شبابية غير تقليدية.

نادين الراسي

لفتت الفنانة نادين الراسي الأنظار بإحدى إطلالاتها غير المعتادة، حيث ارتدت قميصا باللون الأصفر مع بنطلون "هاي ويست"، واعتمدت تسريحة شعر قصيرة، شبهها البعض بالرجال.

حمو بيكا

يظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا بإطلالاته اللافتة، إذ يحرص على الظهور مرتديا عددا كبيرا من السلاسل والإكسسوارات الذهبية، وهو ما يثير تفاعلا بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

