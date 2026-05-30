دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
19:00

أرسنال

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

0 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
22:00

الجيش الملكي

فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة: أرني سلوت يرحل عن ليفربول

كتب : هند عواد

02:51 م 30/05/2026
    جوارديولا وأرني سلوت (1)
    أرني سلوت
    أرني سلوت مدرب ليفربول (3)
    أرني سلوت مدرب ليفربول (1)
    أرني سلوت

فجر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، مفاجأة بشأن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني الحالي لليفربول.

رحيل عن أرني سلوت عن ليفربول

كتب فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "أرني سلوت وليفربول ينفصلان فورًا، انتهى الأمر بين المدرب الهولندي وليفربول بعد مراجعة نهاية الموسم".

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن أندوني إيراولا هو المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني القادم لليفربول.

وتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا بصعوبة، بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب تعادله مع برينتفورد، في نهاية الموسم.

ولفت الإسباني أندوني إيراولا، صاحب الـ43 عاما، الأنظار مع بورنموث، الذي أنهى الموسم في المركز السادس خلف ليفربول، وتشير التقارير إلى أنه قرر الرحيل في الصيف الحالي.

بعد فتة العيد.. توقعات باستهلاك المصريين أدوية الحموضة بـ369 مليون دولار
