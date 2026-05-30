إعلان

أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية".. ما القصة؟

كتب : أميرة حلمي

01:00 م 30/05/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    4a63fbce-c3ec-40e0-be7a-9e868739cc6e
  • عرض 15 صورة
    3d91af97-0742-40a4-8b1a-a67685eb575f
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية".. ما القصة؟
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية".. ما القصة؟
  • عرض 15 صورة
    6a55aded-d0d8-44e5-9ba3-4b25b8d74a85
  • عرض 15 صورة
    ظهر أحمد وهو يضع خرزًا وإكسسوارات معدنية داخل لحيته
  • عرض 15 صورة
    لفت الفنان أحمد سعد الأنظار خلال ظهوره الأخير بإطلالة غير تقليدية
  • عرض 15 صورة
    تعود فكرة تزيين اللحية بالخرز والخواتم المعدنية إلى ثقافة النورس أو “الفايكنج”
  • عرض 15 صورة
    إكسسوارات اللحية غالبًا تكون عبارة عن خرز أو حلقات معدنية صغيرة يتم تركيبها داخل شعر اللحية بعد تضفي
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية"
  • عرض 15 صورة
    ومع انتشار الأعمال الدرامية المستوحاة من تلك الحقبة، خاصة مسلسل Vikings، أصبحت “ضفاير اللحية” والخرز
  • عرض 15 صورة
    براد بيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفت الفنان أحمد سعد الأنظار خلال ظهوره الأخير بإطلالة غير تقليدية، بعدما ظهر وهو يضع خرزًا وإكسسوارات معدنية داخل لحيته، وهو اللوك الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع غرابة الفكرة بالنسبة للجمهور العربي.

ورغم أن البعض اعتبرها “افتكاسة جديدة” من أحمد سعد، فإن الحقيقة أن هذا الإستايل ليس حديثًا، بل يعود لسنوات طويلة، وسبق أن ظهر به النجم العالمي Brad Pitt منذ عام 2009، كما ارتبط بثقافة الفايكنج والمحاربين الإسكندنافيين.

ما قصة خرز اللحية؟

تعود فكرة تزيين اللحية بالخرز والخواتم المعدنية إلى ثقافة النورس أو “الفايكنج”، حيث كانت اللحية بالنسبة لهم رمزًا للقوة والهيبة والرجولة، لذلك كانوا يهتمون بإظهارها بشكل مميز من خلال التضفير وإضافة الإكسسوارات المعدنية والأحجار، بحسب E online.

ومع انتشار الأعمال الدرامية المستوحاة من تلك الحقبة، خاصة مسلسل Vikings، أصبحت “ضفاير اللحية” والخرز المعدني جزءًا من صورة المحارب القوي، وهو ما دفع كثيرًا من الرجال حول العالم لتجربة هذا الستايل الجريء.

كيف يتم تنفيذ اللوك؟

إكسسوارات اللحية غالبًا تكون عبارة عن خرز أو حلقات معدنية صغيرة يتم تركيبها داخل شعر اللحية بعد تضفير أجزاء منها، وعادة يحتاج هذا اللوك إلى لحية كثيفة وطويلة نسبيًا حتى يظهر بشكل واضح ومتناسق.

ومع الوقت، تحولت موضة “خرز اللحية” إلى تريند منتشر بين محبي الإطلالات الجريئة والستايلات المستوحاة من شخصيات خيالية ومحاربين، مثل شخصية Kratos الشهيرة في لعبة God of War، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الدرامية ذات الطابع القتالي والأسطوري.

اقرأ أيضا:

20 صورة لأجمل إطلالات النجمات في حفل "amfAR 2026"

4 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في ختام مهرجان كان 2026

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026


اعرف برجك من تاريخ ميلادك

أحمد سعد براد بيت صيحات الموضة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير المالية %30 :زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم في العام المالى المقبل
اقتصاد

وزير المالية %30 :زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم في العام المالى المقبل
بعد عرضه في مصر والوطن العربي.. فيلم أسد يستعد لرحلة جديدة
سينما

بعد عرضه في مصر والوطن العربي.. فيلم أسد يستعد لرحلة جديدة
في لحظات حاسمة.. الإسعاف المصرية تنقذ طفلًا سودانيًا من الموت اختناقًا
أخبار مصر

في لحظات حاسمة.. الإسعاف المصرية تنقذ طفلًا سودانيًا من الموت اختناقًا
المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة
زووم

المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة
هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
نصائح طبية

هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة