لفت الفنان أحمد سعد الأنظار خلال ظهوره الأخير بإطلالة غير تقليدية، بعدما ظهر وهو يضع خرزًا وإكسسوارات معدنية داخل لحيته، وهو اللوك الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع غرابة الفكرة بالنسبة للجمهور العربي.

ورغم أن البعض اعتبرها “افتكاسة جديدة” من أحمد سعد، فإن الحقيقة أن هذا الإستايل ليس حديثًا، بل يعود لسنوات طويلة، وسبق أن ظهر به النجم العالمي Brad Pitt منذ عام 2009، كما ارتبط بثقافة الفايكنج والمحاربين الإسكندنافيين.

ما قصة خرز اللحية؟

تعود فكرة تزيين اللحية بالخرز والخواتم المعدنية إلى ثقافة النورس أو “الفايكنج”، حيث كانت اللحية بالنسبة لهم رمزًا للقوة والهيبة والرجولة، لذلك كانوا يهتمون بإظهارها بشكل مميز من خلال التضفير وإضافة الإكسسوارات المعدنية والأحجار، بحسب E online.

ومع انتشار الأعمال الدرامية المستوحاة من تلك الحقبة، خاصة مسلسل Vikings، أصبحت “ضفاير اللحية” والخرز المعدني جزءًا من صورة المحارب القوي، وهو ما دفع كثيرًا من الرجال حول العالم لتجربة هذا الستايل الجريء.

كيف يتم تنفيذ اللوك؟

إكسسوارات اللحية غالبًا تكون عبارة عن خرز أو حلقات معدنية صغيرة يتم تركيبها داخل شعر اللحية بعد تضفير أجزاء منها، وعادة يحتاج هذا اللوك إلى لحية كثيفة وطويلة نسبيًا حتى يظهر بشكل واضح ومتناسق.

ومع الوقت، تحولت موضة “خرز اللحية” إلى تريند منتشر بين محبي الإطلالات الجريئة والستايلات المستوحاة من شخصيات خيالية ومحاربين، مثل شخصية Kratos الشهيرة في لعبة God of War، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الدرامية ذات الطابع القتالي والأسطوري.

