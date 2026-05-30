الضغط العالي وجبهة حكيمي.. كيف يمكن لأرسنال الفوز على باريس سان جيرمان؟

بات أرسنال الإنجليزي قريبا من كتابة التاريخ، فلم يفصله سوى فوز واحد على إنجاز عالمي، وذلك عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم.

وإذا فاز ميكيل أرتيتا وفريقه بنهائي دوري أبطال أوروبا اليوم في بودابست، فسيدخلون التاريخ كأساطير، سيصبحون بذلك الفريق الخامس والعشرين الذي يفوز باللقب (بما في ذلك فترة تسميته بكأس أوروبا)، بعد أن لم يسبق لهم الفوز به من قبل.

وبعد تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، سيصبح أيضاً رابع نادٍ إنجليزي يحقق الثنائية الأوروبية.

التاريخ ينتظر أرسنال

بات أرسنال قريبا من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، فيحتاج الفريق للصمود لـ90 دقيقة أو لمدة 120 دقيقة على أمل الفوز بركلات الترجيح. في كلتا الحالتين، المهمة صعبة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان.

ففاز باريس سان جيرمان في نهائي الموسم الماضي على إنتر بنتيجة 5-0، بعد أن أقصى ليفربول وأستون فيلا وأرسنال، بينما تغلب هذا الموسم على موناكو وتشيلسي وليفربول وبايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية.

ويملكون سجلاً استثنائياً أمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فازوا في جميع مبارياتهم الخمس الأخيرة ضد فرق إنجليزية.

ماذا يحتاج أرسنال للفوز بدوري أبطال أوروبا؟

وفقا لموقع الإحصائيات "أوبتا"، إذا أراد أرسنال الإطاحة بالأبطال الحاليين، فسيكون عليه أن يقدم أفضل مباراة في حياته، ومن الطبيعي أن نفترض أن أي فرصة للنجاح ستبدأ بدفاعهم الاستثنائي الذي سيقدم أداءً استثنائياً لإبقاء خط هجوم باريس سان جيرمان القوي هادئاً.

وإذا أراد آرسنال الفوز، يتوقع الكثيرون أن يحقق ذلك بنتيجة متقاربة، وربما دون أن تهتز شباكه. ففي النهاية، لم يحقق أي فريق في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم عددًا من الانتصارات بنتيجة محددة أكثر من آرسنال بنتيجة 1-0 (11 مباراة).

ومع ذلك، على الرغم من جودة دفاع أرسنال، فإن إيقاف عثمان ديمبيلي، أفضل لاعب في العالم، ليس سهلا.

ويحتاج باريس سان جيرمان إلى هدف واحد فقط في دوري أبطال أوروبا لمعادلة رقم برشلونة القياسي البالغ 45 هدفًا في موسم واحد (1999-2000).

ففي جميع المسابقات، سجل باريس هدفًا واحدًا على الأقل في كل مباراة من مبارياته الـ 27 الأخيرة، بإجمالي 62 هدفًا - بمعدل 2.24 هدفًا في المباراة الواحدة.

معظم خصومهم في تلك السلسلة لا يقارنون بمستوى آرسنال، لكن باريس سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة سجل أربعة أهداف في مرمى ليفربول في مباراتي الذهاب والإياب، وخمسة أهداف ثم ثلاثة في مرمى تشيلسي، وخمسة أهداف في مرمى بايرن ميونخ.

وقد يحتاج أرسنال لشن هجوما، في حالة تلقيه هدفا من باريس، وربما لن يكون قيامهم بذلك مفاجأة كبيرة، بالنظر إلى الطريقة التي تعاملوا بها مع رحلتهم إلى ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي الشهر الماضي.

في ذلك اليوم، ضغط آرسنال بقوة منذ البداية، ممارسًا ضغطًا أكبر على خصومه (474) مما فعل في أي مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان لجهود كاي هافرتز في الضغط العالي على أرض الملعب دورٌ حاسم في تسجيل هدف أرسنال الوحيد في المباراة.

وقد يكون دافعهم للضغط هو أيضاً كون باريس سان جيرمان عرضة للأخطاء، فقد ارتكب أبطال أوروبا أكبر عدد من الأخطاء التي أدت إلى تسديدة للخصم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (26 خطأً)، وأكبر عدد من الأخطاء التي أدت إلى هدف (ستة أخطاء).

ويمتلك أرسنال ميزة بشأن الكرات الثابتة التي يجيد الفوز بها، إلا أنه لا يوجد ضمان بأنهم سيفوزون بالكثير منها، وقد يرغبون في تركيز المزيد من الطاقة على الهجوم في المنطقة التي يبدو فيها باريس سان جيرمان أكثر عرضة للخطر: على الجناح الأيمن.

إذ يمتلك باريس سان جيرمان أحد أفضل الأظهرة الهجومية اليمنى في العالم، وهو المغربي أشرف حكيمي، ويُشجع على التقدم للأمام في كل فرصة سانحة، لكن هذا يترك مساحات قابلة للاستغلال، فمن بين جميع الفرق الـ 36 المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم يشهد سوى فريقي آيندهوفن وتشيلسي فرصًا أكثر من باريس سان جيرمان على الجانب الأيمن (37.3%).

وسجل كل من توتنهام وتشيلسي أهدافًا خارج أرضهما أمام باريس سان جيرمان بعد الهجوم من ذلك الجانب وتمرير الكرة أمام المرمى - آرتشي جراي لتوتنهام وبيدرو نيتو لتشيلسي - بينما جاء هدف لويس دياز الاستثنائي لبايرن في ملعب بارك دي برانس في نصف النهائي بعد انطلاقة سريعة خلف دفاع باريس سان جيرمان، لم يبذل حكيمي أي جهد لتتبعها، تاركًا الكولومبي وجهًا لوجه مع ماركينيوس العاجز.

ويعد مركز الجناح الأيسر في أرسنال، إلى جانب مركز الظهير الأيمن، من أكثر المراكز التي يكتنفها الغموض قبل مباراة اليوم، إذ لعب لياندرو تروسارد في هذا المركز في معظم مباريات أرسنال الأخيرة (المهمة)، ولكن هناك رأي يُجادل بأن سرعة وقوة لاعب مثله تُشكل تحديًا.

جابرييل مارتينيلي، قد يكون ذلك أكثر فائدة في تحقيق أقصى استفادة من المساحة خلف الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان.

