لفظت طفلة صغيرة أنفاسها الأخيرة قبل وصولها لمستشفى سنورس المركزى نتيجة ضربة قاتلة على رأسها.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة مركز سنورس بالفيوم بوفاة الطفلة سما محمد محمد أبو طناش" - 10 سنوات، مقيمة بالمدينة إثر تعرضها لاعتداء وحشي بالضرب على يد والدها، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

جرى تشكيل فريق بحث قاده الرائد على أبو جليل مأمور قسم شرطة مركز سنورس، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة.

وكشفت التحريات التى أجراها فريق البحث أن وراء وفاة الطفلة والدها، وأنه أقدم على ضرب طفلته بـ "ضربة قوية" على رأسها، بالإضافة إلى التعدي عليها بالضرب في أماكن متفرقة من جسدها، وذلك بسبب ما وصفه بـ "شقاوتها" وتصرفاتها التي أثارت غضبه المستمر.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة مركز سنورس التي باشرت التحقيقات، وأمرت بعرض جثة الطفلة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على الأب المتهم على ذمة التحقيقات.