مع انتهاء عيد الأضحى اليوم، وبعد تناول البعض الفتة والمكسرات والترمس، يجد كثير من المصريين معداتهم في مواجهة أعراض مألوفة مثل الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، ما يضطر الكثير إلى اللجوء لأدوية الهضم.

فما حجم استهلاك المصريين لـ أدوية الحموضة والهضم؟

توقعت شركة فينسا إنتليجنس لأبحاث السوق، زيادة مبيعات أدوية الحموضة والهضم بمصر خلال 2026 لتصل إلى 369 مليون دولار، بعدما سجلت بنهاية 2025 نحو 360 مليون دولار.







وأشارت "فينسا إنتليجنس" في تقرير حديث لها، إلى أن حجم سوق أدوية الحموضة والهضم إلى مرشحة للنمو إلى نحو 425 مليون دولار بحلول 2032، في ظل استمرار الطلب على المنتجات المستخدمة لعلاج حرقة المعدة والإمساك ومتلازمة القولون العصبي وغيرها.

أدوية الحموضة والهضم.. ثلثا السوق

وأظهرت بيانات التقرير أن منتجات علاج عسر الهضم وحرقة المعدة تستحوذ وحدها على نحو 65% من إجمالي سوق أدوية الجهاز الهضمي بمصر، في ظل الاعتماد على الوجبات السريعة فضلًا عن الضغوط اليومية والتوتر.







ورغم استمرار نمو الطلب على أدوية الهضم، لفت التقرير إلى أن الضغوط التضخمية تبرز تحديات أمام شركات الدواء، إذ يدفع ارتفاع الأسعار العديد من الأسر للاتجاه نحو المنتجات المحلية أو الأقل تكلفة.

ويرى التقرير أن استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة يجعل عامل السعر أكثر تأثيرًا في قرارات الشراء، خاصة بالنسبة للعلاجات المستخدمة بشكل متكرر.

الصيدليات البائع الأكبر لأدوية الهضم

وعلى صعيد قنوات التوزيع، كشف التقرير عن استمرار هيمنة المبيعات التقليدية على السوق، حيث تستحوذ الصيدليات على نحو 85% من إجمالي المبيعات، إذ يلجأ المستهلكون غالبًا إلى أقرب صيدلية أو منفذ بيع فور ظهور الأعراض، بدل الشراء الإلكتروني.







كما تستفيد الصيدليات التقليدية من انتشار المنتجات العشبية والطبيعية الخاصة بصحة الجهاز الهضمي، والتي يفضل كثير من المستهلكين الاطلاع عليها وشراؤها مباشرة.

العلاجات العشبية.. الاتجاه الأسرع لأدوية الهضم

ورصد التقرير التحول نحو العلاجات الطبيعية والعشبية، بسبب بحث المستهلكين عن بدائل أقل تكلفة وأكثر توافقًا مع الموروث الثقافي، لا سيما في ظل توسع الوصول إلى المعلومات الصحية عبر الإنترنت.

ويرى التقرير أن هذه فئة العلاجات العشبية إحدى أكبر الفرص الاستثمارية المستقبلية بالسوق المصرية، شريطة نجاح الشركات في تقديم منتجات منخفضة التكلفة ذات فعالية.

وأوضح التقرير أن السوق تتميز بدرجة عالية من التنافسية، إذ تنشط فيها أكثر من 20 شركة أدوية، فيما تستحوذ أكبر 5 شركات فقط على نحو 20% من إجمالي السوق.







وتضم قائمة أبرز العاملين بالسوق "فاركو للأدوية" و"الحكمة للأدوية" و"أمون للصناعات الدوائية" و"سانوفي أفنتس مصر"، بينما تتصدرها "ألتانا إيه جي" بحصة 6.8% من مبيعات القطاع عبر أداء علامتها التجارية "كونترولك"، وتأتي "أمون" في المرتبة الثانية بحصة 6.2%.

التقرير يشير إلى أن السوق مجزأة مع وجود عدد كبير من العلامات التجارية المحلية التي تستفيد من حساسية المستهلكين تجاه الأسعار.