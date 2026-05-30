خطوات استلام العيديات من الخارج عبر المحافظ الإلكترونية في عيد الأضحى

في موسم عيد الأضحى، يبحث كثير من الأسر عن وسيلة سريعة وآمنة لاستقبال العيديات القادمة من الأقارب بالخارج، وهو ما توفره المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول التي تتيح تحويل الأموال واستلامها بالجنيه المصري مباشرة عبر الهاتف دون إجراءات معقدة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إرسال الحوالات الدولية من الخارج وخطوات استقبالها في مصر عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لكل شركة:

إي آند كاش

1- التوجه إلى وكيل "موني جرام" أو من خلال تطبيق "موني جرام".

2- إيداع المبلغ وإدخال رقم محفظة إي آند كاش للمستلم.

3- إرسال الأموال بعملة البلد التي يتواجد فيها المرسل.

ويجب أن يكون لدى المستلم محفظة من إي آند مصر.

اورنج كاش

1- زيارة أحد وكلاء البنك الأهلي المصري في الخارج.

2- تقديم بيانات المستلم للوكيل "الاسم، رقم البطاقة القومي، رقم محفظة اورنج كاش".

3- اختيار الوكيل "اورنج كاش" كمستلم.

4- يجب أن تكون المحفظة نشطة لاستقبال الحوالة.

وتستلم محفظة اورنج كاش الأموال في خلال يوم إلي يومي عمل دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

فودافون كاش

1- يمكن للمرسل تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة، سواء بزيارة أحد فروعها أو استخدام تطبيقها الإلكتروني.

2- وفي حال توفر منصة رقمية لدى البنك الشريك، يمكن للمرسل إدخال رقم هاتف المستلم وإجراء التحويل مباشرة لمحفظته.

3- أما المستلم، فلا يحتاج سوى التأكد من أن محفظة "فودافون كاش" الخاصة به نشطة، ليتلقى الأموال فورا دون أي إجراءات إضافية.

وي باي

1- يقوم المرسل بزيارة أقرب فرع لمقدمي خدمة التحويلات الدولية المتوفر لديها خدمة تحويل الأموال للمحافظ.

2- يبلغ المرسل الوكيل برقم محفظة وي باي بشكل صحيح.

3- يستقبل العميل الأموال على محفظة وي باي بنفس اللحظة.

ويجب أن تكون محفظة وي باي نشطة لإستقبال الحوالة.