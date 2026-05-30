إعلان

خطوات استلام العيديات من الخارج عبر المحافظ الإلكترونية في عيد الأضحى

كتب : آية محمد

03:38 م 30/05/2026

استلام الأموال من الخارج عبر المحافظ الإلكترونية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في موسم عيد الأضحى، يبحث كثير من الأسر عن وسيلة سريعة وآمنة لاستقبال العيديات القادمة من الأقارب بالخارج، وهو ما توفره المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول التي تتيح تحويل الأموال واستلامها بالجنيه المصري مباشرة عبر الهاتف دون إجراءات معقدة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إرسال الحوالات الدولية من الخارج وخطوات استقبالها في مصر عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لكل شركة:

إي آند كاش

1- التوجه إلى وكيل "موني جرام" أو من خلال تطبيق "موني جرام".

2- إيداع المبلغ وإدخال رقم محفظة إي آند كاش للمستلم.

3- إرسال الأموال بعملة البلد التي يتواجد فيها المرسل.

ويجب أن يكون لدى المستلم محفظة من إي آند مصر.

اورنج كاش

1- زيارة أحد وكلاء البنك الأهلي المصري في الخارج.

2- تقديم بيانات المستلم للوكيل "الاسم، رقم البطاقة القومي، رقم محفظة اورنج كاش".

3- اختيار الوكيل "اورنج كاش" كمستلم.

4- يجب أن تكون المحفظة نشطة لاستقبال الحوالة.

وتستلم محفظة اورنج كاش الأموال في خلال يوم إلي يومي عمل دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

فودافون كاش

1- يمكن للمرسل تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة، سواء بزيارة أحد فروعها أو استخدام تطبيقها الإلكتروني.

2- وفي حال توفر منصة رقمية لدى البنك الشريك، يمكن للمرسل إدخال رقم هاتف المستلم وإجراء التحويل مباشرة لمحفظته.

3- أما المستلم، فلا يحتاج سوى التأكد من أن محفظة "فودافون كاش" الخاصة به نشطة، ليتلقى الأموال فورا دون أي إجراءات إضافية.

وي باي

1- يقوم المرسل بزيارة أقرب فرع لمقدمي خدمة التحويلات الدولية المتوفر لديها خدمة تحويل الأموال للمحافظ.

2- يبلغ المرسل الوكيل برقم محفظة وي باي بشكل صحيح.

3- يستقبل العميل الأموال على محفظة وي باي بنفس اللحظة.

ويجب أن تكون محفظة وي باي نشطة لإستقبال الحوالة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المحافظ الإلكترونية تحويل الأموال فودافون اورنج إي آند

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تنسيق الجامعات الخاصة 2026| كليات ومصروفات جامعة اللوتس
التنسيق

تنسيق الجامعات الخاصة 2026| كليات ومصروفات جامعة اللوتس

الضغط العالي وجبهة حكيمي.. كيف يمكن لأرسنال الفوز على باريس سان جيرمان؟
رياضة عربية وعالمية

الضغط العالي وجبهة حكيمي.. كيف يمكن لأرسنال الفوز على باريس سان جيرمان؟
إيرادات الجمعة.. فيلم 7Dogs يحافظ على الصدارة وفيلم أسد بالمركز الثالث
سينما

إيرادات الجمعة.. فيلم 7Dogs يحافظ على الصدارة وفيلم أسد بالمركز الثالث
طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
نصائح طبية

طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية".. ما القصة؟
الموضة

أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية".. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات -فيديو
إصابة أمريكيين وتدمير طائرتين.. تفاصيل ضربة إيرانية جديدة على قاعدة بالكويت