كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعرضها للسب والاعتداء من جانب قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بمحافظة الجيزة.

بلاغ من السيدة المصابة

وأوضحت التحريات أن قسم شرطة الدقي تلقى، بتاريخ 6 من الشهر الجاري، بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من جانب سائق بإحدى شركات النقل الذكي. وأضافت أن الواقعة أسفرت عن إصابتها بسحجات في اليد، نتيجة خلاف نشب بينهما حول قيمة الأجرة.

خلاف على الأجرة

وبحسب الفحص، وقع خلاف بين السيدة والسائق بشأن قيمة الرحلة، وعقب المشادة حاول السائق الانصراف، فيما قامت السيدة بالإمساك بالسيارة، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وإصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات المتعلقة بقيمة الأجرة. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

