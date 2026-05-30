مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
19:00

أرسنال

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

- -
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
22:00

الجيش الملكي

جميع المباريات

إعلان

إنجاز تاريخي أم حامل اللقب.. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

12:59 م 30/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (3)
  • عرض 9 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 9 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 9 صورة
    نادي أرسنال (5)
  • عرض 9 صورة
    نادي أرسنال (1)
  • عرض 9 صورة
    نادي أرسنال (3)
  • عرض 9 صورة
    نادي أرسنال (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات أرسنال الإنجليزي قريبا من تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب بوشكاش أرينا، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، على قناتيbeIN Sports 1 HD وbeIN Sports 2 HD.

الذكاء الاصطناعي يتوقع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

يتوقع حاسوب "أوبتا" حامل فوز حامل اللقب باريس سان جيرمان بالبطولة بنسبة 56%، بينما تم منح أرسنال احتمالية بنسبة 44٪ لإكمال ثنائية تاريخية.

في 10000 محاكاة للمباريات، حقق باريس سان جيرمان الفوز في غضون 90 دقيقة في 43.5% من السيناريوهات، بينما انتصر أرسنال في 29.7%، واحتاجت النسبة المتبقية البالغة 26.8% إلى وقت إضافي وربما ركلات ترجيح.

إنجاز تاريخي ينتظر أرسنال

ثلاثة أندية إنجليزية فقط فازت بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم، وهي: ليفربول (في موسمي 1976-1977 و1983-1984)، مانشستر يونايتد (في موسمي 1998-1999 و2007-2008)، ومانشستر سيتي (في موسم 2022-2023).

واليوم، سيحاول أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الانضمام إلى تلك القائمة، حيث سيشارك في أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عامًا.

اقرأ أيضًا:

بينهم أقطاي المستبعد.. جلسة تصوير لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مخدرات وكفالة ورفض تقديم عينة.. تفاصيل القبض على رحيم ستيرلينج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان أرسنال دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترامب يخرج من غرفة العمليات بلا قرار.. فهل تؤجل الخلافات الأخيرة اتفاق
شئون عربية و دولية

ترامب يخرج من غرفة العمليات بلا قرار.. فهل تؤجل الخلافات الأخيرة اتفاق
تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات
أخبار المحافظات

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات
هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
نصائح طبية

هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
وجود أقطاي وغياب صلاح.. جلسة تصوير لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026
رياضة محلية

وجود أقطاي وغياب صلاح.. جلسة تصوير لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026
هل حذفت الصين اسم إسرائيل من خرائطها الرقمية؟
شئون عربية و دولية

هل حذفت الصين اسم إسرائيل من خرائطها الرقمية؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة