بات أرسنال الإنجليزي قريبا من تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب بوشكاش أرينا، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، على قناتيbeIN Sports 1 HD وbeIN Sports 2 HD.

الذكاء الاصطناعي يتوقع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

يتوقع حاسوب "أوبتا" حامل فوز حامل اللقب باريس سان جيرمان بالبطولة بنسبة 56%، بينما تم منح أرسنال احتمالية بنسبة 44٪ لإكمال ثنائية تاريخية.

في 10000 محاكاة للمباريات، حقق باريس سان جيرمان الفوز في غضون 90 دقيقة في 43.5% من السيناريوهات، بينما انتصر أرسنال في 29.7%، واحتاجت النسبة المتبقية البالغة 26.8% إلى وقت إضافي وربما ركلات ترجيح.

إنجاز تاريخي ينتظر أرسنال

ثلاثة أندية إنجليزية فقط فازت بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم، وهي: ليفربول (في موسمي 1976-1977 و1983-1984)، مانشستر يونايتد (في موسمي 1998-1999 و2007-2008)، ومانشستر سيتي (في موسم 2022-2023).

واليوم، سيحاول أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الانضمام إلى تلك القائمة، حيث سيشارك في أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عامًا.

اقرأ أيضًا:

بينهم أقطاي المستبعد.. جلسة تصوير لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مخدرات وكفالة ورفض تقديم عينة.. تفاصيل القبض على رحيم ستيرلينج



