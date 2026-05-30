مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
19:00

أرسنال

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

0 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
22:00

الجيش الملكي

جميع المباريات

إعلان

رسميا.. ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت

كتب : هند عواد

03:34 م 30/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (1)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (4)
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا وأرني سلوت (1)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (6)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (5)
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا وأرني سلوت (2)
  • عرض 9 صورة
    أرني سلوت مدرب ليفربول (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل الهولندي أرني سلوت عن منصب المدير الفني للريدز، بعد موسمين من قيادته للفريق.

رحيل أرني سلوت عن ليفربول

قال ليفربول في بيانه، إن أرني سلوت يغادر منصبه كمدرب رئيسي بأثر فوري وإن عملية تعيين خليفة له جارية.

وبعد انضمام أرني سلوت إلى النادي في يونيو 2024، حقق آرني لقب الدوري العشرين في موسمه الأول كمدرب، منهياً موسم 2024-2025 كأفضل مدرب في العام من قبل رابطة المدربين، بعد أن قاد الفريق أيضاً إلى نهائي كأس كاراباو ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول بقيادة أرني سلوت، لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي في 2025-2026، حيث وصل الريدز أيضاً إلى ربع نهائي نفس البطولة.

اقرأ أيضًا:

إنجاز تاريخي أم حامل اللقب.. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا
الضغط العالي وجبهة حكيمي.. كيف يمكن لأرسنال الفوز على باريس سان جيرمان؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرني سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
نصائح طبية

طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية".. ما القصة؟
الموضة

أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية".. ما القصة؟

تتجاوز 80 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم 7Dogs في شباك التذاكر
سينما

تتجاوز 80 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم 7Dogs في شباك التذاكر

بعد فتة العيد.. توقعات باستهلاك المصريين أدوية الحموضة بـ369 مليون دولار
اقتصاد

بعد فتة العيد.. توقعات باستهلاك المصريين أدوية الحموضة بـ369 مليون دولار
تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات
أخبار المحافظات

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات -فيديو
الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة