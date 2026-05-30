رسميا.. ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل الهولندي أرني سلوت عن منصب المدير الفني للريدز، بعد موسمين من قيادته للفريق.

رحيل أرني سلوت عن ليفربول

قال ليفربول في بيانه، إن أرني سلوت يغادر منصبه كمدرب رئيسي بأثر فوري وإن عملية تعيين خليفة له جارية.

وبعد انضمام أرني سلوت إلى النادي في يونيو 2024، حقق آرني لقب الدوري العشرين في موسمه الأول كمدرب، منهياً موسم 2024-2025 كأفضل مدرب في العام من قبل رابطة المدربين، بعد أن قاد الفريق أيضاً إلى نهائي كأس كاراباو ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول بقيادة أرني سلوت، لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي في 2025-2026، حيث وصل الريدز أيضاً إلى ربع نهائي نفس البطولة.

