ماجد المهندس ينفي شائعة انفصال أصالة وفائق حسن (ماذا قال؟)

احتفل المطرب ماجد المهندس بعيد الأضحى المبارك مع جمهوره في دبي، أمس الجمعة الموافق 29 مايو ثالث أيام العيد، من خلال إحيائه أمسية فنية كبيرة على مسرح كوكاكولا أرينا دبي.

وشهد الحفل قيام ماجد بنفي شائعة انفصال الشاعر العراقي فائق حسن عن المطربة أصالة نصري، قائلا "أبو خالد وأصالة باقيين على عناد العواذل. أبو خالد وأصالة بينهم حب كبير وحب أبدي الله.. يخليكم لبعض".

وشدا ماجد خلال الحفل بباقة متنوعة من أشهر أغانيه الرومانسية، والتي تفاعل معها الحضور.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت خروج أنباء عن انفصال أصالة وزوجها فائق حسن، والتزم الثنائي الصمت.

كانت أصالة احتفلت بعيد ميلادها يوم 15 من شهر مايو الجاري وسط أسرتها، كما احتفلت قبل ساعات بعيد ميلاد طفليها آدم وعلي طارق العريان، وهنأتهما بمنشور طويل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

