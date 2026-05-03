غيّب الموت اليوم الأحد 3 مايو، "أمير الغناء العربي" المطرب هاني شاكر، بعد مروره بأزمة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات وإجراء تدخل جراحي قبل سفره إلى فرنسا، ثم تدهور حالته الصحية.

وفاة والد هاني شاكر بسبب أزمة ربو

وفي لقاء قديم مع برنامج السيرة الذي قدمته الإعلامية وفاء الكيلاني، تحدث هاني عن طفولته وعلاقته بأسرته: والده ووالدته وشقيقه والأخ غير الشقيق، قائلا "مررت بالكثير من التجارب الصعبة في حياتي، والحمد لله كلنا نمر بهذه التجارب ونفارق أناس أعزاء علينا، توفي والدي وأنا في الثانوية العامة بعد عودته من عمله غير قادر على التنفس بسبب معاناته مع الربو، وبسبب أزمة ربو رحل"، وأكد أن الأمر أثر عليه ونجح ولكن بمجموع 55٪ تقريبا.

يتابع هاني في اللقاء "وفاة والدي كانت بالنسبة لي كسرة كبيرة، كنت ساعات أشعر برائحته حولي، كان حنين قوي وطيب جدا، وكان يدلعنا جدا (مبوظنا شوية)، الحقيقة لأنه واخد الدنيا ببساطة قوي، ماما كانت الله يرحمها أكثر صرامة وانضباط وتركيز في الحياة اكتر، وكانت حنينة جدا بس هي إدارة البيت وإنها تربي ٣ أولاد كان أمر صعب جدا".

هاني شاكر يتحدث عن انفصال والده ووالدته

وتحدث هاني عن فترة انفصال والده ووالدته وزواجها من شخص آخر وإنجابها لأخيه غير الشقيق محمد، ثم عودتها لوالده، موضحا "كنت سعيد بعودتهما ومعها أخي محمد، ووالدي كان يعتبره ابنه الثالث، ولم أشعر بفضول في معرفة سبب انفصالهما ثم عودتهما، لأنه أمر وارد"، لافتا إلى أن علاقته بشقيقه وأخيه جيدة جدا، ولم يشعر أي منهم بغيرة من الآخر.

أشار هاني إلى أن والده ووالدته اهتما به وبحبه للموسيقى وكانا يذهبان معه للحصول على دروس لتنمية موهبته، وأن الأموال التي كان يتقاضاها من الغناء وهو صغير كانت له، ولا يأخذها أحد ويقوم بإدخارها.

سيرة هاني شاكر

جدير بالذكر أن هاني شاكر شارك بالتمثيل في بداية مشواره من خلال ظهوره طفلا في أحد الأفلام السينمائية مقدما شخصية الموسيقار خالد الذكر سيد درويش في مرحلة الطفولة، ولعب دور البطولة فيما بعد بأكثر من عمل من بينها: فيلم هذا أحبه وهذا أريده، وحقق نجاحا كبيرا في عالم الغناء جعلته أحد أهم نجوم الغناء في العالم العربي، مقدما العديد من الأغاني التي حفرت اسمه في قلوب محبيه.

من أشهر أغاني هاني شاكر: بتحبيه، معقول نتقابل تاني، اتمدت الإيدين، ارجعيلي، علي الضحكاية، غلطة، المفروض، عيد ميلاد جرحي أنا، ياريتني، أحيانا، تخسري.

