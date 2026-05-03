ضحى بنفسه لإنقاذ فتاة.. نهاية مأساوية لشاب أسفل عجلات قطار بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:07 م 03/05/2026

ضحية محاولة الإنقاذ

شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية واقعة إنسانية مؤثرة، بعدما ضحى شاب بحياته لإنقاذ فتاة من الموت تحت عجلات القطار صباح اليوم الأحد.

تفاصيل الواقعة

تحرك الشاب "وحيد متولي"، 37 عامًا، سائق توك توك من منطقة الدبيبة، مسرعًا لإنقاذ فتاة كانت تعبر شريط السكة الحديد، مع اقتراب القطار منها في لحظة خطرة.

تضحية انتهت بالمأساة

نجح الشاب في إبعاد الفتاة عن مسار القطار وإنقاذ حياتها، إلا أنه لم يتمكن من النجاة بنفسه، ليلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته.

إصابة الفتاة

أصيبت الفتاة، التي تُقدّر في العقد الثاني من العمر، بإصابات بالغة، استدعت بتر جزء من يدها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تُحدد هويتها حتى الآن.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل جثمان الشاب إلى المستشفى ثم إلى مركز بركة السبع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

حالة من الحزن بين الأهالي

خيمت حالة من الحزن على أهالي المنطقة، الذين أشادوا بموقف الشاب الإنساني، مؤكدين أنه قدّم نموذجًا للتضحية والشهامة في موقف فارق بين الحياة والموت.

