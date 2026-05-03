حلم ينتظره.. زيدان يصدم ريال مدريد بشأن وجهته المقبلة

كتب : محمد خيري

01:30 م 03/05/2026

زين الدين زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات مفاجئة بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وإمكانية عودته إلى ريال مدريد خلال الفترة الماضية، قبل أن تتغير وجهته بشكل نهائي نحو حلمه الدولي.

وبحسب ما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تواصلت مع زيدان بالفعل عقب رحيل المدرب تشابي ألونسو، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب ارتباطه السابق مع المنتخب الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان كان قد حسم موقفه بالالتزام بتدريب فرنسا بعد كأس العالم 2026، وهو الحلم الذي ينتظره منذ سنوات، ما حال دون عودته إلى الفريق الملكي رغم الحاجة الفنية له في تلك الفترة.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد اضطر حينها إلى التوجه لخيار بديل، في ظل صعوبة التعاقد مع مدرب آخر مناسب في وقت حساس، ليتولى الفريق لاحقًا الإسباني ألفارو أربيلوا المسؤولية الفنية.

تاريخ زيدان مع ريال مدريد

ويُعد زيدان أحد أبرز المدربين في تاريخ ريال مدريد، بعدما قاد الفريق للتتويج بـ11 لقبًا، أبرزها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإسباني، ليبقى اسمه حاضرًا بقوة في ذاكرة النادي وجماهيره.

"مسمط الريدز".. ليفربول يثير الجدل بصورة من أجواء مصرية قبل قمة اليونايتد
"مسمط الريدز".. ليفربول يثير الجدل بصورة من أجواء مصرية قبل قمة اليونايتد
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
ضحى بنفسه لإنقاذ فتاة.. نهاية مأساوية لشاب أسفل عجلات قطار بالمنوفية
ضحى بنفسه لإنقاذ فتاة.. نهاية مأساوية لشاب أسفل عجلات قطار بالمنوفية
شروط الأهلي لمواجهة برشلونة وديًا في الصيف.. تفاصيل
شروط الأهلي لمواجهة برشلونة وديًا في الصيف.. تفاصيل

بالصور| داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
بالصور| داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة