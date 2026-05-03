حلم ينتظره.. زيدان يصدم ريال مدريد بشأن وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات مفاجئة بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وإمكانية عودته إلى ريال مدريد خلال الفترة الماضية، قبل أن تتغير وجهته بشكل نهائي نحو حلمه الدولي.

وبحسب ما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تواصلت مع زيدان بالفعل عقب رحيل المدرب تشابي ألونسو، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب ارتباطه السابق مع المنتخب الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان كان قد حسم موقفه بالالتزام بتدريب فرنسا بعد كأس العالم 2026، وهو الحلم الذي ينتظره منذ سنوات، ما حال دون عودته إلى الفريق الملكي رغم الحاجة الفنية له في تلك الفترة.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد اضطر حينها إلى التوجه لخيار بديل، في ظل صعوبة التعاقد مع مدرب آخر مناسب في وقت حساس، ليتولى الفريق لاحقًا الإسباني ألفارو أربيلوا المسؤولية الفنية.

تاريخ زيدان مع ريال مدريد

ويُعد زيدان أحد أبرز المدربين في تاريخ ريال مدريد، بعدما قاد الفريق للتتويج بـ11 لقبًا، أبرزها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإسباني، ليبقى اسمه حاضرًا بقوة في ذاكرة النادي وجماهيره.