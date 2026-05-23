صلاح في عيون نجوم ليفربول: "حمل الفريق على عاتقه ولا يرحم"

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض مباراته الأخيرة رفقة الريدز غدا الأحد، حينما يواجه نظيره برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره برينتفورد غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ38 بالبريميرليج.

ويغادر محمد صلاح فريق ليفربول، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام مع الفريق الإنجليزي، الذي انضم إليه عام 2017.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول منذ انضمامه للفريق

وكان محمد صلاح انضم إلى فريق ليفربول، في يوليو من عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو وفقا لترانسفير ماركت.

وشارك صلاح مع الفريق الإنجليزي منذ الانضمام للفريق، في 441 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 257 هدفا وتقديم 122 تمريرة حاسمة.

وتوج النجم المصري مع الريدز بـ9 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة الدوري الإنجليزي، مثلهما لكأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى لقب وحيد لكل من، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الإنجليزي.

ترتيب صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول

ويحتل النجم المصري المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز، برصيد 257 هدفا، بفارق 23 هدفا عن صاحب المركز الثاني روجر هانت صاحب الـ 280 هدفا.

ويأتي إيان راش في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للريدز، برصيد 339 هدفا.

