الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

ماذا قال بنات محمد صلاح عن مسيرة والدهم في الملاعب؟

كتب : يوسف محمد

12:41 ص 23/05/2026
    من فيلم ليفربول لوداع محمد صلاح (4)
    من فيلم ليفربول لوداع محمد صلاح (1)
    مكة وكيان من فيلم وداع محمد صلاح (4)
    مكة وكيان من فيلم وداع محمد صلاح (3)
    مكة وكيان من فيلم وداع محمد صلاح (6)
    مكة وكيان من فيلم وداع محمد صلاح (5)

ظهر ابنتا محمد صلاح مكة وكيان، خلال الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه عن النجم المصري، عبر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع يوتيوب، تكريما لمسيرته مع الريدز طوال السنوات الماضية.

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه على يوتيوب، فيما وثائقيا للنجم المصري يبرز أهم لحظات صلاح مع الريدز، خلال الـ9 سنوات التي قضاها داخل الفريق.

وتم سؤال ابنتا محمد صلاح عن تقيمهما للنجم المصري خلال مسيرته بكرة القدم، كان رد كيان ابنة محمد صلاح: "سأمنحه 7 من 10، فهو كان بحاجة لتسجيل أهداف أكثر من ذلك".

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ويلاقي فريق ليفربول نظيره برينتفورد غدا الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ38 بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وستكون مباراة الغد هى المواجهة الأخيرة، التي يخوضها النجم المصري مع ليفربول، بعدما أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

