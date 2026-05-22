يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره برينتفورد يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري.

وستكون مباراة الغد بين ليفربول وبرينتفورد، هى المباراة الأخيرة التي يشارك فيها نجم منتخب مصر مع ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بشكل نهائي في وقت سابق.

أرقام محمد صلاح أمام برينتفورد

ومباراة ليفربول المقبلة أمام برينتفورد، ستكون المباراة رقم 9 التي يخوضها صلاح أمام برينتفورد، حيث سبق وواجهة الفريق الإنجليزي في 8 مباريات من قبل.

حقق صلاح الفوز على حساب برينتفورد في 5 لقاءات، وحضر التعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وساهم محمد صلاح أمام برينتفورد بـ8 أهداف، بواقع تسجيل 7 أهداف وتقديم هدف وحيد.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 59 نقطة جمعهم من 37 مباراة بالمسابقة.

