صلاح في عيون نجوم ليفربول: "حمل الفريق على عاتقه ولا يرحم"

ودع نجوم ليفربول السابقين، الدولي المصري محمد صلاح، الذي يرحل عن الريدز غدا بنهاية مباراة برينتفورد، بعد 9 سنوات داخل جدران النادي.

ويخوض صلاح آخر مباراة له بقميص ليفربول، مساء أمس، إذ يرحل بنهاية الموسم الحالي، بعد الاتفاق بين الثنائي على الرحيل قبل موسم من نهاية تعاقده.

وأطلق نادي ليفربول فيلما جديدا يحتفي بمسيرة صلاح مع الفريق، بعنوان: "وداعاً للملك"، تحدث فيه نجوم الفريق السابقين عنه.

ماذا قال نجوم ليفربول عن صلاح؟

روى نجوم ليفربول السابقين، كواليس جديدة في مسيرة صلاح، وعلى رأسعهم يورجن كلوب مدرب الريدز السابق.

لويس دياز.. حمل الفريق على عاتقه

قال لويس دياز، لاعب ليفربول السابق وبايرن ميونخ الحالي: "كان صلاح من أوائل من رحبوا بي في ليفربول بطريقة رائعة، وقتها اقترب مني وقال إذا احتجت أي مساعدة أنا هنا من أجلك، كل شيء سار بشكل مثالي بالنسبة له، لقد جهز نفسه بشكل لا يصدق. خلال المباريات، كل كرة كان يلمسها، كان يسجلها. بالإضافة إلى ذلك، كان يحاول دائمًا قلب النتيجة عندما نكون متأخرين، وكان مستعدًا دائمًا لحمل الفريق على عاتقه. مهما بلغت موهبتك، فقد تسترخي في بعض الأحيان.. لكنه ليس كذلك أبدًا".

ستيفن جيرارد.. فريد من نوعه

قال جيرارد أسطورة ليفربول السابقة: "صلاح لاعب فريد من نوعه، تعاقدنا مع لاعب جيد جدا، ومع المنصة التي يمنحها ليفربول للاعبين الهجوم أمثال فولر، توريس وسواريز هذا النادي يخلق فرصه للاعب رقم 9 ليكون اللاعب الرئيسي، وقد جاء صلاح وانتهز هذه الفرصة".

وأضاف: "صلاح لاعب متعدد الأجيال. علينا جميعًا نحن المشجعون أن نقدر ذلك لأن اللاعبون من هذا المستوى لا يأتون كثيرًا".

يورجن كلوب عن صلاح

روى يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، كواليس العمل مع صلاح، وقال: "لقد سألني عن المركز الذي من المفترض أن يلعبه وقلت له الجناح الأيمن. لكنه قال لي: "لكن ساديو يلعب في هذا المركز" قلت نعم ولكن ألا تعتقد أنه أفضل في الجناح الأيسر. قال لي: "ولكن كوتينهو يلعب هناك" قلت له ولكن يمكنه أن يلعب مركز 10".

وأضاف: "الخطه هي أن تلعب هناك في المركز الأيمن، دعنا نجربها ونحاول تحقيق شيء كبير معًا. للأسف لم نخض الكثير من المباريات مع الأربعة صلاح، كوتينهو، ماني، فيرمينو، لكننى أستمتعت بكل ثانية".

جوردان هندرسون

قال جوردان هندرسون، لاعب ليفربول السابق: "ما حققه صلاح على أرض الملعب من حيث الإنجازات والأرقام القياسية وكل شيء، أعتقد أن الأمر أكثر خصوصية بالنسبة لي؛ هو كيف تمكن من القيام بذلك ورؤية كل ما فعله بشكل مباشر هو شيء سأخذه معي لبقية حياتي".

فيرجيل فان دايك.. استثنائي

قال فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الحالي: "هناك الكثير من الكلمات التي يمكن أن تُقال عنه. لقد كان لاعب كرة قدم مذهلًا، ومؤثرًا للغاية، لاعب استثنائي بكل معنى الكلمة، لاعب يأتي مرة في العمر في رأيي."

ترينت ألكسندر أرنولد.. قاتل في الملعب

قال ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول السابق وريال مدريد الحالي: "إنه قاتل في الملعب لا يرحم، سيفوز لك بالمباريات، في كثير من الأحيان لم نكن نحتاج حتى للتحدث، كان الأمر طبيعيًا تمامًاـ أشبه بالتخاطر أحيانًا، كان يعرف إلى أين ستذهب الكرة عندما تصلني، وكنت أعرف تحركاته، كان تفاهمًا خاصًا بيننا، الكيمياء التي كانت بيننا نادرة جداً ويصعب العثور عليها".

