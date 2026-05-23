الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة تكاتك" في سوهاج
كتب : صابر المحلاوي
08:07 م 23/05/2026
وزارة الداخلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من قائدي مركبات التوك توك بمحافظة سوهاج.
مشاجرة بين سائقين توك توك بسوهاج
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بدائرة مركز شرطة سوهاج بين طرف أول يضم 3 سائقين، وطرف ثان يضم عاملين مقيمين بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات على تحميل الركاب، تطورت إلى التعدي بالسب والضرب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم التحفظ على مركبتي توك توك كانتا بحوزة اثنين من المتهمين.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
