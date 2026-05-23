كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري بمحافظة الإسكندرية.

ضبط عاطل سرق محل في الإسكندرية

وبالفحص، تبين أن مالك المحل بمينا البصل نشر الفيديو بعد تعرضه لسرقة مبلغ مالي يوم 14 من الشهر الجاري، حيث تبين قيام أحد الأشخاص بسرقته بأسلوب المغافلة دون تحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم كرموز.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

