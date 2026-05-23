زار النجم العالمي جيسون ستاثام رفقة زوجة عارضة الأزياء روزي هنتنغتون وايتلي، منطقة الأهرامات في الجيزة بعد ساعات من حضوره العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs" الذي أقيم أمس الجمعة برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشر جيسون ستاثام صورا من جولته بمنطقة الأهرامات عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يلتقط العديد من الصور التذكارية رفقة زوجته، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

أفلام ينتظر عرضها جيسون ستاثام قريبا

يشارك جيسون ستاثام بعدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأكشن "The Beekeeper 2" المقرر عرضه بحلول عام 2027، إلى جانب الجزء الأخير من سلسلة أفلام السباقات والاثارة "Fast & Furious" بعنوان "Fast Forever" المقرر عرضه بحلول عام 2028.

