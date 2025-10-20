أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز المغرب بكأس العالم للشباب

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التهنئة لمنتخب المغرب للشباب بعد تتويجه ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

ونجح أشبال المغرب في حصد اللقب بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الإثنين على ملعب تشيلي الوطني.

تعليق تركي آل الشيخ على فوز المغرب بمونديال الشباب

نشر تركي آل الشيخ تهنئة خاصة لمنتخب المغرب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب:

"مبروووك منتخب المغرب الشقيق، يستاهلون".

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي أصبح أول فريق عربي وإفريقي من شمال القارة يحقق هذا الإنجاز، وثاني منتخب إفريقي يتوج بالبطولة بعد غانا.