مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز المغرب بكأس العالم للشباب

كتب - محمد عبدالهادي:

02:31 م 20/10/2025

تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التهنئة لمنتخب المغرب للشباب بعد تتويجه ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

ونجح أشبال المغرب في حصد اللقب بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الإثنين على ملعب تشيلي الوطني.

تعليق تركي آل الشيخ على فوز المغرب بمونديال الشباب
نشر تركي آل الشيخ تهنئة خاصة لمنتخب المغرب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب:
"مبروووك منتخب المغرب الشقيق، يستاهلون".

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي أصبح أول فريق عربي وإفريقي من شمال القارة يحقق هذا الإنجاز، وثاني منتخب إفريقي يتوج بالبطولة بعد غانا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تركي آل الشيخ فوز المغرب كأس العالم للشباب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط