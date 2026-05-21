حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا وهامًا علي نظيره نادي ضمك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ34 من دوري روشن السعودي.

وفاز النصر بنتيجة 4-1، ليتوج بطلًا لدوري روشن السعودي للموسم الحالي، بعد منافسة شرسة مع الهلال، قبل أن يحسمها العالمي بالجولة الأخيرة من المسابقة ويظفر بلقب الدوري.

تشكيل النصر الذي بدأ به مباراة ضمك

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: إينيجو مارتينيز – عبدالإله العمري – محمد سيماكان

خط الوسط: أيمن يحيى – جواو فيليكس – عبدالله الخيبري – نواف بوشل

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – كينجسلي كومان

ملخص مباراة النصر وضمك بجولة حسم الدوري السعودي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 5: استحواذ وسيطرة من لاعبي النصر علي مجريات المباراة لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 13: انطلاقة مميزة من جواو فيليكس، قبل أن تطول الكرة منه وتتحول إلى ضربة مرمى.

الدقيقة 15: أرسل كومان عرضية من الجهة اليمنى لصالح النصر، لكن دفاع ضمك كان في الموعد وأبعد الكرة.

الدقيقة 17: سدد النصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى مرمى ضمك وخرجت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 34: هدف أول للنصر عن طريق ساديو ماني

الدقيقة 42: سدد جواو فليكس كرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس ضمك ببراعة، ليبعدها إلى ركنية وينقذ مرماه من هدف ثانٍ.

الدقيقة 45+2: إنتهاء الشوط الأول بتقدم النصر السعودي بهدف ساديو ماني

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من مباراة النصر وضمك

الدقيقة 52: كومان يضيف الهدف الثاني للنصر السعودي.

الدقيقة 58:مولاي سيلا يسجل الهدف الأول لنادي ضمك في شباك النصر.

الدقيقة 63: رونالدو يضيف الهدف الثالث ويقرب النصر من لقب الدوري السعودي.

الدقيقة 72: رونالدو يسقط علي أرضية الملعب للإصابة وتوقف المباراة لعلاجه.

الدقيقة 81: رونالدو يسجل الهدف الرابع للنصر والثاني له في المباراة.

الدقيقة 86: خروج رونالدو وساديو ماني من المباراة للتغير.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 90+4: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة والنصر يتوج بطلًا لدوري روشن السعودي رسميًا.