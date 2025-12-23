أول تعليق من تركي آل الشيخ على هدف محمد صلاح في زيمبابوي

أول رد فعل لمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، على هدف النجم المصري محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي.

أحرز صلاح هدف فوز منتخب مصر على زيمبابوي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ منشورا على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الله يا صلاح يا عالمي".

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي منتخب مصر منتخب جنوب إفريقيا الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.