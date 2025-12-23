مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

أول تعليق من تركي آل الشيخ على هدف محمد صلاح في زيمبابوي

كتب- محمد الميموني:

12:34 ص 23/12/2025
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    احتفال عمر مرموش (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    احتفال عمر مرموش (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    احتفال عمر مرموش (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    مرموش
  • عرض 21 صورة
    تريزيجه (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وزيمبابوي (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وزيمبابوي (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وزيمبابوي (20) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وزيمبابوي (4) (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وزيمبابوي (6) (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    احماء منتخب مصر (1)
  • عرض 21 صورة
    7de259ea-b394-401a-bc22-b7d46847d7f6
  • عرض 21 صورة
    علم فلسطين يظهر في مدرجات ملعب مباراة مصر وزيمبابوي
  • عرض 21 صورة
    احماء منتخب مصر (3)
  • عرض 21 صورة
    0d233cce-b262-4bc7-9d44-7d31ec5f50d9
  • عرض 21 صورة
    حذاء محمد صلاح الجديد من أديداس (4)
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 21 صورة
    أديداس تعلن عن حذاء جديد لمحمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية (1)
  • عرض 21 صورة
    أديداس تعلن عن حذاء جديد لمحمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية (9)
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح من جلسة تصوير منتخب مصر

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، على هدف النجم المصري محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي.

أحرز صلاح هدف فوز منتخب مصر على زيمبابوي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ منشورا على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الله يا صلاح يا عالمي".

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي منتخب مصر منتخب جنوب إفريقيا الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تركي آل الشيخ محمد صلاح منتخب مصر زيمبابوي كأس الأمم الأفريقية نتيجة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

