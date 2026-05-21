واصل حمزة عبدالكريم المهاجم الشاب تألقه مع شباب برشلونة بتسجيله هدفًا رائًعا في شباك لاس بالماس في كأس الأبطال للشباب.

وجاء هدف حمزة عبدالكريم في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأبطال للشباب.

هدف حمزة عبدالكريم جاء بعد ساعات قليلة من إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بضمه لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026.

ويعد إنضمام حمزة لقائمة منتخب مصر هو الأول له في تاريخه، بعد تألقه مع شباب برشلونة منذ الإنضمام لصفوفه في الميركاتو الشتوي الأخير.

هدف حمزة عبدالكريم لبرشلونة في شباك لاس بالماس