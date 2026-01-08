مباريات الأمس
تعليق مثير للجدل من تركي آل الشيخ بعد تعادل مانشستر يونايتد

كتب : محمد عبد الهادي

01:18 ص 08/01/2026
خرج المستشار تركي آل الشيخ بتعليق مثير للجدل في الساعات الماضية عقب مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع بيرنلي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ماذا قال تركي آل الشيخ بعد تعادل مانشستر يونايتد

عقب هذا التعادل، نشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تعليق مثير للجدل قال فيه: "يونايتد من أسباب المرض السنوات الأخيرة!".

جدير بالذكر أن نادي يونايتد يعاني من سلسلة نتائج سلبية في الفترة الأخيرة، والتي على إثرها تمت إقالة مدرب الفريق روبن أموريم الإثنين الماضي.

إقرأ أيضًا:

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟

أول تعليق من مدرب الكونغو على واقعة عمورة والمشجع "لومومبا"

