باعه تركي آل الشيخ.. رونالدو يستحوذ على حصة في ناد أوروبي

كتب : محمد خيري

12:04 م 26/02/2026
أعلن نادي ألميريا الإسباني، المنافس في دوري الدرجة الثانية، عن استحواذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على نسبة 25% من أسهم النادي.

ووفقًا لبيان رسمي نقلاً عن صحيفة ماركا الإسبانية، فقد تمت الصفقة عبر شركة CR7 Sports Investments، وهي شركة فرعية حديثة أسسها رونالدو ضمن مشاريعه الاستثمارية في المجال الرياضي.

قال النجم البرتغالي في البيان الرسمي: "لطالما كان لدي الطموح للمساهمة في كرة القدم خارج أرض الملعب، وألميريا نادٍ إسباني يمتلك قاعدة قوية وإمكانات نمو واضحة."

وأضاف: "أتطلع للعمل مع الفريق الذي يقوده لدعم النادي في مرحلته الجديدة من التطور."

من جانبه، أعرب محمد الخريجي، رئيس نادي ألميريا، عن سعادته بانضمام رونالدو إلى هيكل الملكية، مؤكدًا أن: "كريستيانو هو الأفضل داخل الملعب، ويمتلك معرفة عميقة بالكرة الإسبانية، ويدرك الإمكانيات التي نعمل على تطويرها سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية."

ولم يتطرق البيان الرسمي إلى أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الصفقة، مكتفيًا بالإعلان عن نسبة الاستحواذ والشراكة الجديدة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، باع حصته في ملكية هذا النادي منذ فترة.

