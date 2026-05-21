كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر في مواجهة حسم لقب الدوري

كتب : نهي خورشيد

08:31 م 21/05/2026 تعديل في 09:00 م
  • عرض 8 صورة
    رونالدو (3)
    رونالدو (1)
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو

كشف المدرب البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التشكيل الرسمي للعالمي قبل المواجهة المرتقبة أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للموسم 2025-2026.

تشكيل النصر في ليلة حسم الدوري


وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:


في حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: إينيجو مارتينيز – عبدالإله العمري – محمد سيماكان

في خط الوسط: أيمن يحيى – جواو فيليكس – عبدالله الخيبري – نواف بوشل

في خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – كينجسلي كومان

ليلة حسم اللقب السعودي


ويدخل النصر اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحسم لقب الدوري رسمياً دون النظر إلى نتيجة مواجهة الهلال أمام الفيحاء، بينما تؤدي أي نتيجة أخرى إلى تعقيد حسابات التتويج حتى الدقائق الأخيرة من الموسم.


في المقابل، يتمسك ضمك بفرصته في البقاء ضمن دوري المحترفين، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط لضمان الاستمرار وتفادي الهبوط.


ترتيب النصر قبل اللقاء

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة الختامية برصيد 83 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

