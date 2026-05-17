يدخل النصر الجولة الأخيرة من عمر الدوري وهو في صدارة جدول الترتيب، ويكفيه تحقيق الفوز في المباراة المقبلة من أجل حسم اللقب بشكل رسمي دون انتظار نتائج المنافسين.

كما يعتمد مصير التتويج بشكل مباشر على نتيجة مواجهة الفريق أمام ضمك، حيث أن الفوز سيمنح الفريق النقاط اللازمة لإنهاء الموسم في المركز الأول.

تفاصيل تتويج فريق النصر ببطولة الدوري السعودي بعد التعادل مع الهلال في الجولة الـ32

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد هوية البطل.

وفي حال نجاح النصر في الفوز على ضمك في الجولة المقبلة، سيصل إلى النقطة 86، ليحسم لقب الدوري رسميًا بغض النظر عن نتائج الهلال.

