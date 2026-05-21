يواجه النصر نظيره فريق ضمك بينما يواجه الهلال نظيره فريق الفيحاء اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من حسم لقب بطولة الدوري السعودي لموسم 2025/26.

وينفرد فريق النصر قبل مباراته أمام ضمك بجدول ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة بينما يحتل فريق الهلال المركز الثاني قبل مباراة الفيحاء برصيد 81 نقطة.

سيناريو تتويج بطل الدوري السعودي

ويدخل فريق النصر يبحث عن الفوز أمام نظيره ضمك ليتوج ببطولة الدوري السعودي رسميًا لموسم 2025/26.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الحسم

1- النصر 83 نقطة

2 - الهلال 81 نقطة

3 - الأهلي 81 نقطة

4 - القادسية 74 نقطة

5 - الاتحاد 55 نقطة

6 - التعاون 53 نقطة

7 - الاتفاق 49 نقطة

8 - نيوم 44 نقطة

9 - الحزم 39 نقطة

10 - الفيحاء 38 نقطة

11 - الخليج 37 نقطة

12 - الفتح 36 نقطة

13 - الشباب 35 نقطة

14 - الخلود 32 نقطة

15 - ضمك 29 نقطة

16 - الرياض 27 نقطة

17 - الأخدود 20 نقطة

18 - النجمة 16 نقطة

