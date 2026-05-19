كشف مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موقف تسليم درع الدوري للفريق المتوج غدًا الأربعاء، في ظل اقامة ثلاث مباريات الحسم على ملاعب مختلفة بنفس التوقيت.

وتقام مباريات الحسم في الثامنة مساءً، عندما يواجه الأهلي المصري البورسعيدي علي ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويلتقي الزمالك مع سيراميكا علي ستاد القاهرة، وبيراميدز مع سموحة في الدفاع الجوي.

كيف يتم تسليم درع الدوري للفريق البطل؟

أكد مصدر برابطة الأندية في تصريحات لمصراوي، أن درع الدوري سيتم وضعه على متن طائرة هليكوبتر، لنقل درع الدوري سريعًا للفريق البطل.

وأوضح المصدر أن هذه الفكرة تأتي لسرعة وصول الدرع لملعب المباراة المتواجد عليه بطل الدوري في ظل وجود فرصة للثلاث أندية على ملاعب مختلفة في حصد اللقب.

