رد لؤي، نجل الفنان راغب علامة، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتهمه البعض فيها بالتحول الجنسي.

رد لؤي راغب علامة على الشائعات المتداولة



ونشر حساب ET بالعربي عبر "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر خلاله لؤي وهو يعلق للمرة الأولى على تلك الأخبار، قائلًا: "هذا أنا الآن اليوم 16 مايو، يمكنكم قراءة التاريخ تمامًا كما أنكم بارعون في قراءة المقالات المزيفة، بل أكثر المقالات جنونًا، في الواقع لا أستطيع تصديق مدى سذاجة الناس هذه الأيام".

وأضاف: "أقسم أن الناس يصدقون أي شيء فعلًا، حتى فيديوهات الذكاء الاصطناعي وما شابه، الأمر أصبح جنونًا.. على أي حال إذا كنت تعرف فأنت تعرف، وإذا كنت لا تعرف فلا تبحث في الأمر".

وكان الفنان راغب علامة احتفل منذ أيام بعيد ميلاد نجله خالد، إذ نشر مجموعة صور له من مراحل عمرية مختلفة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وعلق راغب علامة على الصور قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي وابننا الحبيب، يوم ميلادك كان من أعظم هدايا الله لعائلتنا، وكل يوم نشكره على نعمة وجودك في حياتنا، لطفك وقوتك وقلبك يملؤنا فخرًا لا يوصف".

راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في ألمانيا



يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفلا غنائيا في مدينة هانوفر في ألمانيا 3 أكتوبر المقبل، وسيقوم راغب علامة بمواصلة تقديم عدد من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره.

