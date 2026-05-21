جنوب سيناء تطلق قافلة سمعيات لتركيب سماعات مجانية لـ43 حالة (صور)

كتب : رضا السيد

08:30 م 21/05/2026
    المبادرة
    أعمال الفحص
    فحص الأطفال

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء قافلة “السمعيات” بهدف مساعدة ذوي الإعاقات السمعية، وتركيب سماعات طبية بالمجان، وذلك بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

استهداف 43 حالة من ضعاف السمع

وأكدت دعاء حمدي، أمين أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، أن القافلة تستهدف أكثر من 43 شخصًا من ضعاف السمع من مختلف الفئات العمرية، بعد إجراء القياسات السمعية اللازمة تمهيدًا لتركيب السماعات بعد برمجتها بواسطة متخصصين.

حصر شامل لذوي الإعاقة السمعية

وأوضحت أنه تم إعداد حصر شامل لذوي الإعاقات السمعية في مختلف مدن ووديان وتجمعات جنوب سيناء، مشيرة إلى تزايد الأعداد في مدن نويبع ودهب، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم.

سماعات رقمية وخدمات مجانية

وأشارت إلى أن المبادرة تشمل تركيب سماعات رقمية مجانية تتجاوز تكلفتها 20 ألف جنيه، مع تحمل تكاليف انتقال المستفيدين، بما يضمن وصول الخدمة لكافة الحالات المستحقة.

دعم خاص للأطفال والتأهيل بعد التركيب

ولفتت إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يخضعون لقياسات سمع متقدمة باستخدام أجهزة خاصة، ويتم إجراء الفحوصات في أقرب محافظة متوفر بها الجهاز، بهدف دعم قدراتهم على التخاطب وتقليل آثار الإعاقة.

تعاون طبي ومجتمعي موسع

وأشادت بالتعاون مع قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية والأطقم الطبية بمجمع الفيروز الطبي، مؤكدة استمرار المبادرة في تقديم الدعم بعد تركيب السماعات من خلال برامج تدريب وتأهيل للأطفال المستفيدين.

