احتفل رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس مع لاعبي أستون فيلا بالتتويج التاريخي بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي، عقب الفوز الكبير على فرايبورج بثلاثية نظيفة في نهائي موسم 2025-2026.

احتفالات الدوري الأوروبي

وشهدت أجواء الاحتفال أيضاً حضور ويليام أمير ويلز الذي تابع المباراة من المدرجات وشارك جماهير أستون فيلا فرحة تحقيق اللقب الأوروبي التاريخي.

تفاصيل تتويج أستون فيلا باللقب

وأقيمت المباراة النهائية على ملعب بشكتاش بارك في تركيا، إذ فرض الفريق الإنجليزي سيطرته على اللقاء ونجح في حسم اللقب بثلاثية حملت توقيع يوري تيليمانس وإيميليانو بونديا ومورجان روجرز.

ويعد هذا الإنجاز أول لقب أوروبي يحققه أستون فيلا منذ 44 عاماً، بعدما سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1982.

وفي سياق متصل، واصل الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا كتابة تاريخه المميز في البطولة بعدما رفع رصيده إلى خمسة ألقاب في الدوري الأوروبي، بواقع ثلاثة ألقاب مع إشبيلية ولقب مع فياريال، قبل أن يقود أستون فيلا للتتويج الحالي.

مواجهة نارية محتملة في السوبر الأوروبي

وضمن أستون فيلا مشاركته في بطولة السوبر الأوروبي الموسم المقبل، إذ ينتظر الفائز من مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن ناصف ساويرس أحد الملاك الرئيسيين للنادي الإنجليزي، بينما تقدر ثروته بنحو 9.5 مليار دولار، وذلك فقاً لمجلة Forbes.

