الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

بعد 22 عاما من إنجاز أثينا.. عائلة كرم جابر تعود لمنصات التتويج

كتب : هند عواد

02:16 م 01/05/2026
    كرم جابر (2)
  • عرض 11 صورة
    نجل شقيق كرم جابر (1)
  • عرض 11 صورة
    كرم جابر (9)
  • عرض 11 صورة
    كرم جابر (10)
  • عرض 11 صورة
    كرم جابر (8)
  • عرض 11 صورة
    كرم جابر (7)
  • عرض 11 صورة
    نجل شقيق كرم جابر (3)
  • عرض 11 صورة
    كرم جابر (6)
  • عرض 11 صورة
    نجل شقيق كرم جابر (2)
  • عرض 11 صورة
    كرم جابر (3)

احتفى الاتحاد المصري للمصارعة، بالبطل الأولمبي كرم جابر، بعد قيادة نجل شقيقه، للتتويج بالميدالية الذهبية في أفريقيا.

نجل شقيق كرم جابر يتوج بذهبية أفريقيا

كتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري للمصارعة على موقع "فيسبوك": "الأسطـورة تصنع الأبطال من جديــد، من منصات التتويج الأولمبية إلى صناعة جيل جديد من الأبطال، يواصل البطل الأولمبي الأسطوري كرم جابر كتابة المجد، لكن هذه المرة من خارج البساط".

وأضاف: "بخبرته الكبيرة وروحه القتالية، يقود كرم جابر البطل المصري عمر جابر نحو التتويج بذهبية أفريقيا للمصارعة، ليؤكد أن الأبطال الحقيقيين لا يتوقف دورهم عند الإنجاز، بل يبدأ فصل جديد عنوانه صناعة الأبطال.. من بطل رفع علم مصر على منصات العالم.. إلى قائد يلهم أجيالًا جديدة لمواصلة الطريق، تستمر الحكاية ويستمر المجد".

احتفال خاص من كرم جابر

قبل 22 عاما، حقق كرم جابر إنجازا تاريخيا لمصر، بحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004، الميدالية الأولمبية الغائبة منذ 56 عاما.

وقتها احتفل كرم جابر مع مدربه بحركة خاصة، واليوم بعد تتويج نجل شقيقه، كرر نفس احتفاله، لكنه هنا المدرب.

بعد تصدرها التريند.. كيف ردت تارا عبود على شائعات ارتباطها بـ أحمد رمزي؟
زووم

بعد تصدرها التريند.. كيف ردت تارا عبود على شائعات ارتباطها بـ أحمد رمزي؟

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
رياضة محلية

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة
رياضة محلية

أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة
بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لاوس 2026
علاقات

بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لاوس 2026

معركة بين "الدهابة" بجبال سفاجا ومقتل 8 أشخاص.. الداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

معركة بين "الدهابة" بجبال سفاجا ومقتل 8 أشخاص.. الداخلية تكشف التفاصيل

