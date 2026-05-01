بعد 22 عاما من إنجاز أثينا.. عائلة كرم جابر تعود لمنصات التتويج

احتفى الاتحاد المصري للمصارعة، بالبطل الأولمبي كرم جابر، بعد قيادة نجل شقيقه، للتتويج بالميدالية الذهبية في أفريقيا.

نجل شقيق كرم جابر يتوج بذهبية أفريقيا

كتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري للمصارعة على موقع "فيسبوك": "الأسطـورة تصنع الأبطال من جديــد، من منصات التتويج الأولمبية إلى صناعة جيل جديد من الأبطال، يواصل البطل الأولمبي الأسطوري كرم جابر كتابة المجد، لكن هذه المرة من خارج البساط".

وأضاف: "بخبرته الكبيرة وروحه القتالية، يقود كرم جابر البطل المصري عمر جابر نحو التتويج بذهبية أفريقيا للمصارعة، ليؤكد أن الأبطال الحقيقيين لا يتوقف دورهم عند الإنجاز، بل يبدأ فصل جديد عنوانه صناعة الأبطال.. من بطل رفع علم مصر على منصات العالم.. إلى قائد يلهم أجيالًا جديدة لمواصلة الطريق، تستمر الحكاية ويستمر المجد".

احتفال خاص من كرم جابر

قبل 22 عاما، حقق كرم جابر إنجازا تاريخيا لمصر، بحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004، الميدالية الأولمبية الغائبة منذ 56 عاما.

وقتها احتفل كرم جابر مع مدربه بحركة خاصة، واليوم بعد تتويج نجل شقيقه، كرر نفس احتفاله، لكنه هنا المدرب.

أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة

يستحق وداعا كبيرا.. سلوت يكشف موقف صلاح من مباراة مانشستر يونايتد



