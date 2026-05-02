كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن أي معلومة لدى أي شخص لا تتحول لبروتوكول علاجي إلا بعد تجارب سريرية محكمة ومراجعة نقدية صارمة.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أي علاج لا يمر بهذه المراحل يعد جريمة بحق المريض.

وأوضح متحدث الصحة، أن نقابة الأطباء ألغت عضوية العوضي قبل وفاته، وأغلقت وزارة الصحة عيادته.

وتابع أن مؤسسات الدولة تدخلت لسحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من العوضي بسبب ممارساته الخاطئة التي تضر بصحة المواطنين.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن العوضي لم يكن يحق له قبل وفاته ممارسة مهنة الطب، التي هي في حقيقتها تشخيص وعلاج.